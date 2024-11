OM : De Zerbi tient la formule magique, mauvaise nouvelle pour les adversaires

Roberto De Zerbi n’a pas encore stabilisé son OM pour la saison et continue d’opérer des changements. Mais la victoire face au RC Lens semble avoir permis à l’Italien de trouver la formule qui manquait.

OM : Roberto De Zerbi a trouvé la formule magique pour son milieu de terrain

Après plusieurs semaines de tâtonnements, Roberto De Zerbi semble avoir trouvé la formule idéale pour animer le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille. Le trio composé d’Adrien Rabiot, Pierre-Emile Højbjerg et Valentin Rongier s’est montré particulièrement efficace lors du dernier match remporté face au RC Lens.

Daniel Bravo, ancien joueur marseillais, se réjouit de cette nouvelle dynamique trouvée par De Zerbi : « Le milieu est extraordinaire, il peut réussir à donner le plus qui manque au Vélodrome pour dominer l’adversaire et marquer ». L’ancien international français souligne les qualités de chacun : la combativité de Rongier, la polyvalence de Højbjerg et le retour en forme de Rabiot.

« (Valentin) Rongier ne fait pas de bruit, mais est très intelligent, court sans arrêt. (Pierre-Emile) Hojbjerg est très complet, costaud. Il m’a impressionné à Lens et monte en puissance », a-t-il révélé dans les colonnes de La Provence.

Une formule à confirmer face à l’AS Monaco

Si cette association a déjà montré de belles choses, il faudra attendre encore quelques matchs pour confirmer son efficacité sur la durée. Roberto De Zerbi ne pouvait pas rêver meilleur adversaire que l’AS Monaco pour jauger la solidité et l’efficacité de ce qui peut vraiment devenir son trio magique. Sorti d’une belle victoire face aux Lensois, les Marseillais recevront au Vélodrome une équipe de l’AS Monaco qui vient de se faire renverser par Benfica en Ligue des Champions.

Mais en attendant, le retour de Rongier semble avoir déjà conquis Bravo. « Il parle à l’arbitre, embrouille tout. Il est beaucoup mieux physiquement, tout comme (Adrien) Rabiot qui retrouve la grande forme après avoir marqué deux buts en équipe de France. C’est aussi une bonne idée d’avoir mis Geoffrey Kondogbia derrière, avec Leonardo Balerdi. Il y a du métier, c’est solide », ajoute-t-il. Ce nouveau visage du milieu de terrain marseillais apporte de la solidité, de la créativité et une meilleure maîtrise du jeu.