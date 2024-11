Mercato ASSE : Un jeune buteur en renfort à Saint-Etienne ? Dall’Oglio tranche

Formé au centre de formation de l’ASSE et passé professionnel récemment, Djylian N’Guessan pourrait être appelé à renforcer l’effectif d’Olivier Dall’Oglio. Le technicien stéphanois, a qui appartient la décision, a évoqué ce sujet en conférence de presse. Il a tranché sans détour la question sur l’apparition du jeune ttaquant en Ligue 1.

Djylian N´Guessan, le nouveau joyau de l’ASSE

Djylian N’Guessan, âgé seulement de 16 ans et trois mois, a déjà franchi un cap majeur en signant son premier contrat professionnel avec l’AS Saint-Étienne. Ce jeune attaquant prometteur, lié aux Verts jusqu’en juin 2027, est considéré comme l’une des pépites du centre de formation stéphanois.

Déjà très convoité en France et en Europe, N’Guessan suscite l’admiration de nombreux observateurs. Lionel Rouxel, sélectionneur des U17 français, compare son profil à ceux de Hugo Ekitike et Jonathan David, deux attaquants confirmés. « C’est un joueur d’espace, rapide et intelligent dans ses déplacements« , souligne le technicien. « Il est à la fois capable de prendre la profondeur et de combiner avec ses partenaires. »

ASSE : Dall’Oglio décide de ne pas précipiter Djylian N’Guessan en Ligue 1

Si l’AS Saint-Étienne recherche des renforts offensifs, Olivier Dall’Oglio, l’entraîneur des Verts, ne va pas lancer immédiatement le jeune prodige en Ligue 1. Il préfère le ménager pour l’instant. « Il a un immense potentiel, mais il faut le laisser progresser à son rythme », explique-t-il.

Considéré comme le Lamine Yamal stéphanois, Djylian N’Guessan incarne l’avenir de l’ASSE. Son talent précoce, son fort potentiel et ses qualité techniques laissent présager une belle carrière professionnelle.