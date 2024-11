Mercato : L’ASSE s’offre un attaquant comparé à Ekitike et Jonathan David

L’ASSE a signé un jeune attaquant très prometteur pour trois saisons. Selon son entraîneur en équipe de France U17, son profil se rapproche à la fois de celui d’Hugo Ekitike et de Jonathan David.

Mercato : Djylian N’Guessan, le nouveau joyau de l’ASSE déjà très courtisé

Djylian N’Guessan, jeune prodige issu du centre de formation de l’ASSE, commence à faire sensation dans les catégories de jeunes des Verts. Précoce, il a même été surclassé en équipe de France U17. Fort de son immense talent et de son fort potentiel, le joueur de 16 ans était très courtisé. L’AS Saint-Étienne n’a donc pas tardé à lui proposer un premier contrat professionnel, le liant au club jusqu’en juin 2027.

« La signature professionnelle de Djylian N’Guessan témoigne de ses belles qualités. Son sens du but attire déjà l’attention de nombreux clubs français et étrangers », a souligné Loïc Perrin, directeur sportif de l’ASSE.

Le prodige de l’ASSE combine les qualités de Hugo Ekitike et de Jonathan David

Interrogé par le site Poteaux-Carrés sur ce jeune espoir stéphanois, Lionel Rouxel, sélectionneur de N’Guessan en équipe de France U17, a établi un parallèle intéressant : « On peut le comparer à Hugo Ekitike, même si six ans les séparent. Leur profil est assez similaire. » Il a ensuite ajouté : « En combinant les qualités d’Hugo Ekitike et de Jonathan David, on obtient un profil qui correspond bien à celui de Djylian N’Guessan. »

Rappelons qu’Hugo Ekitike (22 ans) a été formé au Stade de Reims avant de connaître des expériences au PSG et à l’Eintracht Francfort. Quant à Jonathan David (24 ans), il est l’attaquant vedette et meilleur buteur du LOSC depuis 2020.