Mercato ASSE : Djylian N’Guessan dévoile ses ambitions avec Saint-Étienne

Djylian N’Guessan a paraphé son premier contrat professionnel à l’ASSE. Le jeune attaquant a dévoilé ses objectifs atteindre les prochaines saisons.

Mercato ASSE : Djylian N’Guessan signe pro à Saint-Étienne

L’AS Saint-Étienne a officialisé une nouvelle signature pour renforcer l’effectif d’Olivier Dall’Oglio. Le jeune attaquant Djylian N’Guessan a signé son premier contrat professionnel avec les Verts. Formé au club depuis ses 7 ans, ce jeune attaquant de 16 ans, né à Saint-Nazaire, va poursuivre l’aventure avec l’ASSE pour les trois prochaines saisons.

« La signature professionnelle de Djylian N’Guessan témoigne de ses belles qualités. Son sens du but attire déjà l’attention de nombreux clubs français et étrangers », a réagi Loïc Perrin, directeur sportif de l’ASSE.

Dans une interview accordée à 225foot, Djylian N’Guessan a exprimé toute sa joie et sa fierté de s’engager encore pendant quelques saisons avec les Verts. « Signer mon premier contrat pro à Saint-Étienne est un rêve qui se réalise. C’est une grande fierté pour moi. J’ai grandi dans ce club et j’ai suivi les conseils de tous les éducateurs, ce qui m’a amené à être là. », a déclaré Djylian N’Guessan.

Djylian N’Guessan promet aux dirigeants de l’AS Saint-Étienne de livrer de belles performances et de combler parfaitement leurs attentes. Ambitieux et déterminé, le jeune prodige N’Guessan est prêt à exploser. « Je veux m’imposer à Saint-Étienne et prouver aux dirigeants qu’ils ont eu raison de me faire franchir ce cap. Le plus dur commence. Je travaillerai dur pour continuer de m’améliorer et faire face aux exigences. », a-t-il ajouté.

Le jeune attaquant a déjà montré un peu son potentiel en inscrivant un but en trois matchs avec la réserve de l’ASSE en National 3. Lié aux Verts jusqu’en 2027, Djylian N’Guessan pourrait bien devenir l’une des prochaines stars du football français.