Stade de Reims – RC Lens : la demande exigeante de Luka Elsner à ses joueurs

Ce vendredi, le Stade de Reims accueille le RC Lens pour un duel intense. Ce match marquera les retrouvailles entre Luka Elsner et les Sang et Or, après que l’entraîneur slovène leur a déjà compliqué la tâche la saison dernière à la tête du Havre AC.

Nommé entraîneur du Stade de Reims suite au départ de Will Still, aujourd’hui sur le banc du RC Lens, Luka Elsner s’apprête à défier à nouveau les Lensois. Lors de la saison passée, bien qu’il n’ait pas brillé par des résultats spectaculaires au Havre AC, il a su mettre en difficulté le RC Lens, qui n’a pu faire mieux que deux matchs nuls face aux Normands (0-0 à l’aller, 1-1 au retour). Aujourd’hui, Elsner ambitionne de faire mieux, cette fois à la tête du Stade de Reims, et il n’a aucune intention de faire des concessions.

November 27, 2024

Stade de Reims : Luka Elsner fixe ses attentes

En conférence de presse d’avant-match, Luka Elsner a clairement exprimé son ambition de battre les Sang et Or. Avec une saison en demi-teinte jusqu’à présent, le technicien slovène a exhorté ses joueurs à afficher une intensité maximale.

« J’aimerais qu’on livre un match exceptionnel, un match plein… Je pense qu’il faudra livrer bataille sur le plan physique, contre une équipe qui excelle dans ce domaine. Mais je sais que nous avons les armes pour rivaliser », a-t-il déclaré.

Il a également insisté sur l’importance de jouer intelligemment : « Nous avons déjà montré notre capacité à mettre de l’intensité. Il faudra aussi savoir exploiter les espaces, les jouer avec vivacité et un véritable esprit collectif. Une performance complète sera indispensable face à une équipe comme Lens, qui propose des matchs très dynamiques. J’ai confiance en notre groupe. »

Objectif de Luka Elsner : relancer le Stade de Reims

Luka Elsner ne cache pas son ambition : décrocher une victoire devant le public rémois. « Gagner à domicile serait un grand pas pour nous. Cela fait longtemps que nous n’avons pas pu conclure un match par une victoire et offrir à nos supporters cette satisfaction. Ce sera un match de haut niveau, comme celui contre Lyon. Nous devrons briller par nos valeurs et notre intelligence de jeu. »

Une victoire contre Lens permettrait au Stade de Reims de se rapprocher du top 6 au classement, un objectif crucial pour relancer la saison et redonner confiance à l’équipe.