Mercato PSG : La prolongation de Gianluigi Donnarumma au Paris SG, un dossier rangé au placard ?

Les négociations entre le PSG et le gardien italien Gianluigi Donnarumma pour une prolongation de son contrat n’avancent plus. L’international italien envisagerait de claquer la porte.

Mercato PSG : Gianluigi Donnarumma menacé au PSG

L’avenir de Gianluigi Donnarumma au PSG semble de plus en plus incertain. Alors que sa prolongation de contrat semblait acquise il y a quelques mois, la situation s’est considérablement complexifiée. Le club de la capitale a ouvert les négociations pour prolonger les contrats de plusieurs de ses joueurs clés, comme Achraf Hakimi, Nuno Mendes et Vitinha. Cependant, le dossier Donnarumma serait au point mort.

L’arrivée de Matvey Safonov a créé une concurrence inattendue pour l’Italien. Ce dernier, qui était jusqu’alors considéré comme le gardien numéro un incontesté, pourrait se sentir menacé dans sa position. Selon L’Équipe, Donnarumma envisagerait de ne pas prolonger son contrat.

En interne, on ne s’alarmerait pas outre mesure. Au contraire, certains estimeraient que cette situation pourrait être bénéfique pour le joueur, en le poussant à relever son niveau de performance.