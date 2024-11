SRFC-ASSE : Jorge Sampaoli sonne la révolte contre l’AS Saint-Etienne

Nouvel entraîneur du Stade Rennais, Jorge Sampaoli dirigera son deuxième match face à l’ASSE, samedi (17h). Avant cette rencontre cruciale pour le club breton, le technicien argentin a appelé à une réaction de ses joueurs.

SRFC : Jorge Sampaoli, le sauveur déjà sous pression face à l’ASSE

Après s’être imposé face au Montpellier HSC, l’ASSE se déplace à Rennes pour affronter le Stade Rennais, à l’occasion de la 13e journée de Ligue 1. Ce match revêt une importance capitale pour le club breton, qui a enchaîné trois défaites consécutives, proche de la zone rouge.

Nommé en urgence pour succéder à Julien Stéphan, Jorge Sampaoli a déjà connu un premier revers sur le banc du SRFC. Son équipe s’est inclinée face au LOSC à Lille (1-0), dimanche dernier.

Sampaoli sonne la révolte : « Je veux des rebelles contre l’AS saint-Etienne »

Pour ses débuts au Roazhon Park, le technicien argentin a secoué son effectif. Il attend une réaction de la part de ses joueurs face à l’AS Saint-Étienne, afin de mettre un terme à cette série noire. Il appelle même à une rébellion !

« Contre l’ASSE, je souhaite des joueurs qui, confrontés à des difficultés, se rebellent contre les circonstances et donnent tout ce qu’ils ont », a-t-il déclaré en conférence de presse. Jorge Sampaoli veut insuffler un nouvel état d’esprit au sein du groupe et donner un nouveau visage à l’équipe rennaise. « J’aspire à un changement d’image pour le club et l’équipe, à générer de l’enthousiasme auprès du public. Je veux que les joueurs fassent preuve de responsabilité et d’agressivité », a-t-il ajouté.

Le message de Sampaoli est clair : le Stade Rennais, mais aussi l’AS Saint-Étienne, sont prévenus.