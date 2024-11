Stade Rennais : Daniel Riolo tacle sévèrement Jorge Sampaoli et Pinault au SRFC

Le technicien du Stade Rennais, Jorge Sampaoli, essuie déjà des critiques acerbes après sa première défaite sur le banc du SRFC. Daniel Riolo estime qu’il n’est pas l’homme de la situation.

Stade Rennais : Jorge Sampaoli sous pression au SRFC ?

Jorge Sampaoli est en mission commando au Stade Rennais pour relever le club breton aux abois en Ligue 1 depuis le début de la saison. Malgré son arrivée sur le banc breton, l’entraîneur argentin n’a pas réussi à inverser la tendance lors de son premier match officiel, une défaite face à Lille (0-1) lors de la 12e journée de Ligue 1.

Les critiques fusent. Daniel Riolo, notamment, ne voit pas Jorge Sampaoli conduire l’équipe vers le succès. Le journaliste a également réclamé le départ de la famille Pinault, propriétaire du club. « De Sampaoli, on a vu juste le bonnet. Là, ce n’est même pas un chantier, c’est le trou dans la terre où tu mets des pylônes et des gros blocs d’acier. Dans ce club, il faut tout recommencer. Pinault, il faut qu’il y aille, avec Salma Hayek sous le bras ! », a déclaré Daniel Riolo sur RMC Sport.

Jorge Sampaoli a désormais trois matchs contre l’AS Saint-Étienne, le FC Nantes et Angers SCO pour redresser la barre et convaincre de sa capacité à mener le Stade Rennais vers le succès. L’Argentin devra rapidement trouver les solutions pour remotiver ses joueurs et mettre en place un jeu efficace. Le Stade Rennais est actuellement 15e au classement en Ligue 1 avec 11 points en 12 journées.