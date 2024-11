Toulouse FC : Yaya Sanogo revient sur son départ du TFC

Entre 2017 et 2020, le Toulouse FC a compté dans ses rangs un avant-centre franco-ivoirien qui a marqué son passage : Yaya Sanogo. Quatre ans après son départ du TFC, le joueur de 31 ans est revenu sur cette période dans une interview accordée à So Foot.

Yaya Sanogo dévoile les coulisses de son départ au Toulouse FC

Ancien joueur de l’AJ Auxerre, et passé par Arsenal, Crystal Palace ou encore l’Ajax Amsterdam, Yaya Sanogo a rejoint le Toulouse FC en juillet 2017 avec un contrat de trois ans. Au sein des Violets, le natif de Massy a vécu la plus grande expérience de sa carrière professionnelle, totalisant 72 apparitions toutes compétitions confondues, pour 16 buts et 4 passes décisives.

Cependant, en 2020, à l’expiration de son contrat, l’aventure avec le TFC a pris fin. Selon des rumeurs, une blessure aurait empêché le club de le prolonger. Cette situation a également compliqué sa recherche d’un nouveau club, le contraignant à rester sans contrat pendant sept mois. Dans son entretien, Yaya Sanogo a levé le voile sur cette période difficile.

« Ils ont écrit dans la presse que j’avais échoué à la visite médicale, et donc les clubs avaient toujours une petite réticence, alors que je n’avais rien. Je m’entraînais avec Auxerre et Toulouse, mais je n’ai eu aucun problème à cette période-là. Je n’ai pas compris. Je me suis retrouvé sans jouer pendant des mois, c’est dur », a-t-il confié.

toulouse fc

Un rebond difficile avant un exil à l’étranger

Finalement, Yaya Sanogo a signé un contrat de six mois avec Huddersfield FC en Angleterre, disputant la seconde moitié de la saison 2020-2021. Mais avant cela, il a dû s’entraîner avec l’équipe réserve du Toulouse FC, une période qu’il a décrite comme éprouvante. « Je m’entraînais avec l’équipe réserve, je faisais des semaines complètes, mais je n’avais pas de match de compétition », a-t-il ajouté.

Après son passage à Huddersfield, Yaya Sanogo n’a pas réussi à s’imposer dans un autre club européen. Il est resté sans contrat jusqu’en janvier 2023, avant de rejoindre Urartu FC en Arménie. Aujourd’hui, l’attaquant évolue sous les couleurs de Qingdao Red Lions en Chine, où il est sous contrat jusqu’au 31 décembre 2024.