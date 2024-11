Mercato OM : Ça se complique déjà pour cette piste rêvée de Roberto De Zerbi

L’OM n’a pas l’intention de rester inactif lors du mercato d’hiver et compte offrir des renforts à Roberto De Zerbi. Le technicien italien rêve notamment d’un profil en attaque que Marseille aura du mal à attirer dès cet hiver. Il s’agit de Giacomo Raspadori de Naples.

Mercato OM : La réponse sèche de Naples à Marseille pour Giacomo Raspadori

L’OM, à la recherche de renforts offensifs, avait coché le nom de Giacomo Raspadori. Mais les espoirs marseillais semblent s’éloigner. En effet, ces derniers jours, les rumeurs envoyaient le jeune avant-centre de 24 ans à Marseille pour retrouver Roberto De Zerbi, son ancien entraîneur à Sassuolo. L’international italien, en manque de temps de jeu à Naples, semblait ouvert à un départ. Mais Antonio Conte, l’entraîneur des Partenopei, a tenu à mettre les points sur les i.

Le technicien italien a clarifié la situation de Raspadori et compte bien lui fermer la porte d’un départ comme ce fut déjà le cas pour Khvicha Kvaratskhelia avec le PSG. « En ce qui concerne Raspadori, c’est comme les autres, c’est un joueur important et fort. Mon intention est de renforcer Naples, pour le présent et pour l’avenir. Cette année, nous ne concourons que dans le championnat et en coupe d’Italie », a-t-il rappelé face à l’intérêt du club marseillais.

« Nous n’avons pas de matchs dans d’autres compétitions et ça devient difficile de lui donner des minutes après les titulaires, cela ne veut pas dire que seuls les titulaires jouent, tout le monde contribue », a ajouté Conte. Quant à un départ du joueur en janvier, sa réponse est claire : « J’ai laissé partir des joueurs que je trouve forts. Je l’ai fait cet été, même en ayant raison, et nous le ferons en janvier ».

De quoi donner un petit espoir à Marseille ? Pas si vite peut-être puisque l’entraîneur de Naples a aussi déclaré : « Je ne serai pas assez stupide pour laisser partir des joueurs que je considère comme forts ». Reste à voir si c’est suffisant pour décourager l’Olympique de Marseille dans son intérêt. À moins d’une offre irrésistible, il semble peu probable que Naples lâche son attaquant cet hiver. Toutefois, ils seraient ouverts à une offre aux alentours des 20 millions d’euros.