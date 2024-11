Mercato OM : Roberto De Zerbi veut recruter un attaquant de Naples

À l’heure où le mercato OM approche à grands pas, Roberto De Zerbi aurait jeté son dévolu sur l’attaquant de Naples, Giacomo Raspadori. Les deux hommes se connaissent bien.

Mercato OM : Des retrouvailles en vue entre Roberto De Zerbi et Giacomo Raspadori

À quelques semaines du mercato d’hiver, la direction de l’Olympique de Marseille ne reste pas les bras croisés. Les dirigeants phocéens travaillent déjà sur le renforcement de l’effectif. La défense, particulièrement les postes de latéraux, reste une priorité. Les responsables de l’OM aimerait recruter une doublure à Quentin Merlin et étoffer le couloir droit..

Toutefois, l’OM ne se limite pas à la défense. Si les noms de Paul Pogba et Arthur Melo circulent déjà à Marseille, les Phocéens envisagent aussi de recruter un attaquant. La Repubblica rapporte en effet que les dirigeants marseillais s’intéressent de très près à Giacomo Raspadori.

L’attaquant italien de Naples connait bien Roberto De Zerbi, l’actuel entraîneur de l’OM. Il a été formé à Sassuolo sous les ordres du coach italien, qui aimerait l’attirer à Marseille lors du mercato hivernal. Son faible de jeu à Napoli le pousse un peu plus vers la sortie, ce qui donne une chance aux Marseillais pour le recruter à moindre coût.

🚨L’OM est INTÉRESSÉ par Giacomo Raspadori, l’attaquant du Napoli !



[🥈@repubblica] pic.twitter.com/QFllGP8sub — Massilia Zone (@MassiliaZone) November 28, 2024

Elye Wahi déjà mis sous pression à l’Olympique de Marseille

Le profil polyvalent de Giacomo Raspadori et sa connaissance du jeu de De Zerbi en font une cible de choix pour l’OM. Son arrivée à Marseille devrait avoir des conséquences sur la hiérarchie offensive marseillaise. Elye Wahi, notamment, voit déjà sa place de titulaire menacée par Neal Maupay.

Un nouveau renfort en attaque pourrait reléguer encore plus le jeune Français sur le banc. Les choix effectués par le président Pablo Longoria et son équipe sur le mercaro à venir auront un impact direct sur les ambitions du club en Ligue 1 et en Coupe d’Europe.