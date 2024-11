ASSE : Saint-Etienne en quête de buteur, Dall’Oglio hésite avec ce jeune crack

L’ASSE possède l’une des attaques les moins prolifiques de Ligue 1. Face au manque de réalisme de ses options offensives, Saint-Etienne pourrait se tourner encore vers le mercato. Olivier Dall’Oglio dispose pourtant d’une arme émergente qu’il semble plutôt protéger.

ASSE : Une attaque en manque d’efficacité

La course au maintien s’annonce assez longue et serrée pour l’ASSE cette saison. De retour dans l’élite du football français deux ans après avoir été relégué en Ligue 2, le club stéphanois n’a pas l’intention de redescendre si vite. Cependant, le début de saison des Verts ne répond pas encore aux attentes. La faute à des résultats en dents de scie et des difficultés à exceller loin du Geoffroy-Guichard.

Après douze journées, l’ASSE n’est que 13e de Ligue 1, soir à trois points de la place de barragiste. C’est aussi les conséquences d’une attaque en manque d’efficacité et qui marque très peu depuis le début de la saison. Saint-Etienne compte l’une des trois attaques les plus faibles du championnat avec Le Havre et Montpellier.

Avec seulement 11 buts marqués, les Foréziens tournent à une moyenne de moins d’un but par match. Une faiblesse à corriger pour Olivier Dall’Oglio dont l’équipe peine à enchaîner les bons résultats. Alors que la direction des Verts pourrait se tourner vers le mercato d’hiver pour un renfort offensif, ODO hésite à faire un pari osé avec Djylian N’Guessan, la nouvelle pépite de l’ASSE.

Djylian N’Guessan, un prodige de 16 ans qui fait sensation !

Doté d’une technique raffinée, d’une vision du jeu développée et d’un sens du but aiguisé, Djylian N’Guessan se distingue par sa maturité précoce. Ses performances en équipe réserve n’ont pas laissé indifférents les observateurs, qui voient en lui un futur grand. « C’est un joueur qui a deux caractéristiques pour le haut niveau. C’est un joueur d’espace, il prend la profondeur et se déplace plutôt bien entre les lignes », a récemment confié son sélectionneur en équipe de France, Lionel Rouxel.

« Il est accessible dans le jeu. Djylian est aussi un joueur de surface, qui a progressé et qui devient un buteur comme il l’a toujours été », a-t-il ajouté, tout en assurant que le joyau de l’ASSE « a encore beaucoup d’étapes à franchir, il est surclassé en équipe réserve, mais il n’a pas encore touché le monde des seniors professionnels. Le potentiel est là, il est en train de l’exploiter ».

Un équilibre délicat à trouver

Les exemples de Warren Zaïre-Emery au PSG et de Lamine Yamal au FC Barcelone montrent qu’il est possible de réussir très jeune au haut niveau. Cependant, ces cas sont rares et chaque joueur est unique. Si le jeune attaquant semble prêt à franchir un cap, Olivier Dall’Oglio reste prudent. Conscient des risques liés à une montée en puissance trop rapide, il souhaite préserver son protégé. « Djylian a tout pour réussir, mais il faut respecter son rythme de progression », a-t-il déclaré.

Quel que soit le choix de l’ASSE, l’avenir s’annonce radieux pour Djylian N’Guessan. Le jeune attaquant a toutes les qualités pour devenir un joueur majeur dans les années à venir.