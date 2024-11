Mercato OL : Un milieu quitte Lyon et rebondit à l’US Orléans

Florent Sanchez n’est plus un joueur de l’OL. Il a quitté le club rhodanien en toute discrétion et s’est engagé avec l’US Orléans en National.

Mercato : Florent Sanchez signe à l’US Orléans jusqu’en 2026

Annoncé vendredi, le départ de Florent Sanchez de l’OL est désormais officiel. Libéré par son club formateur, alors que son contrat courait jusqu’en juin 2025, le milieu de terrain a trouvé un nouveau point de chute.

Mieux pour Sanchez, indésirable à Lyon, il a rejoint un club où il espère relancer une carrière qui n’a pas décollé comme prévu à l’Olympique Lyonnais.

Dans un communiqué officiel, l’US Orléans a officialisé la signature de Florent Sanchez. Il s’est engagé pour deux saisons, soit jusqu’en juin 2026.

Le transfuge lyonnais retrouve ainsi Hervé Della Maggiore, son ancien entraîneur à Villefranche Beaujolais, où il avait été prêté par l’OL lors du mercato d’hiver 2022.

Florent Sanchez : « C’est une opportunité de donner un nouvel élan à ma carrière »

Dans son communiqué, l’US Orléans se dit « ravie d’annoncer l’arrivée du joueur formé à l’Olympique Lyonnais ». Une joie partagée par Florent Sanchez qui déclare : « Je suis très heureux de rejoindre l’USO. C’est une belle opportunité pour moi de me relancer et de donner un nouvel élan à ma carrière. Je tiens à remercier le club de m’avoir fait confiance et le coach de m’avoir contacté. Sa présence a été déterminante dans mon choix. J’ai passé une excellente année sous ses ordres à Villefranche. »