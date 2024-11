Mercato OL : Un premier départ acté à l’Olympique Lyonnais en catimini ?

Tandis que Gift Orban était présenté comme le joueur le plus susceptible de quitter l’OL cet hiver, un autre Lyonnais serait parti du club en toute discrétion, à un mois de l’ouverture officielle du mercato.

Mercato : Des indésirables poussés dehors !

Sous la sanction de la Ligue de Football Professionnel (LFP), l’OL est contraint de céder des joueurs cet hiver, et probablement lors du prochain mercato estival.

Outre les éléments très courtisés comme Rayan Cherki, John Textor souhaite également se séparer des joueurs aux salaires élevés et des indésirables. Parmi les joueurs sur qui Pierre Sage en compte plus, on retrouve Gift Orban, Anthony Lopes et Florent Sanchez, tous écartés du groupe professionnel.

Selon les informations d’Olympique-et-Lyonnais, le dernier a été libéré de ses sept mois de contrat restant par l’OL, en toute discrétion, et est à la recherche d’un nouveau challenge.

OL : Florent Sanchez vers l’US Orléans en National ?

Si Gift Orban est annoncé en Turquie, Florent Sanchez pourrait s’engager avec l’US Orléans, en National. Hervé Della Maggiore, nouvel entraîneur du club du Loiret, confirme être en contact avec le milieu de terrain formé à Lyon. « Il envisageait de me contacter. C’est une opportunité pour nous et pour lui », a déclaré le coach des Orléanais, dans des propos rapportés par La République du Centre. Le joueur de 21 ans connaît bien le technicien de 52 ans qui l’a eu sous ses ordres à Villefranche en 2022, lors d’un prêt.

Florent Sanchez n’a disputé que deux minutes sous le maillot de l’OL en Ligue 1, en février 2021. Il n’a donc jamais réussi à s’imposer dans son club formateur.