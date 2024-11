Stade Brestois : Jonas Martin forfait, Éric Roy fait le point sur les blessés avant le RCS

Lors de sa conférence de presse précédant le duel face au RC Strasbourg, Éric Roy a dressé un état des lieux des blessures au sein du Stade Brestois. Le technicien français de 57 ans a confirmé les absences de Jonas Martin et de plusieurs autres joueurs clés, un coup dur pour l’équipe brestoise.

Stade Brestois : Jonas Martin et trois autres joueurs absents contre le RC Strasbourg

« Les jours se suivent et s’assombrissent du côté de l’infirmerie… Mauvaise nouvelle », a lancé Éric Roy. Le Stade Brestois affrontera le RC Strasbourg ce samedi avec une équipe privée de plusieurs de ses piliers au milieu de terrain, notamment Jonas Martin. « Victime d’une rupture musculaire lors d’un exercice de frappe à l’entraînement, ça risque d’être long… », a déploré l’entraîneur.

Parmi les autres absents figure Pierre Lees-Melou, également touché. « Il souffre d’une fracture de contrainte aussi fine qu’un cheveu. Nous avons mis en place un protocole de récupération de quatre semaines avant une éventuelle reprise », a expliqué Éric Roy. Le milieu de terrain de 31 ans, blessé lors de la rencontre face à l’AS Monaco le week-end dernier, sera indisponible jusqu’à la fin de l’année.

Photo : Bradley Locko

Également forfait, Soumaïla Coulibaly a subi une blessure la semaine dernière. Selon le coach brestois : « Il est parti consulter à Bordeaux et ne fera pas partie du groupe contre Strasbourg. » Enfin, Éric Roy a donné des nouvelles de Bradley Barcola, toujours en rééducation à Clairefontaine.

Face à cette cascade d’absences, l’entraîneur brestois doit composer avec les forces disponibles pour rester compétitif. « Ce scénario était prévisible avec l’enchaînement des matchs, et on est en plein dedans », a-t-il admis. Cette saison, le Stade Brestois jongle entre les exigences de la Ligue 1 et celles de la Ligue des Champions. Après le match contre Strasbourg, les Brestois se rendront aux Pays-Bas pour affronter le PSV Eindhoven dans deux semaines.