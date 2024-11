Le Stade Rennais écrase l’ASSE : Un festival de buts pour lancer l’ère Sampaoli

Pour le deuxième match de Jorge Sampaoli, le Stade Rennais a explosé l’ASSE ce samedi à l’occasion de la 13e journée de Ligue 1. Le SRFC se donne une bouffée d’air après une série noire.

Une semaine après sa défaite face au LOSC (0-1), le Stade Rennais s’est vengé ce samedi soir sur l’AS Saint-Étienne cet après-midi, à l’occasion de la treizième journée de Ligue 1. Pour le deuxième match de Jorge Sampaoli sur le banc du SRFC, le capitaine Steve Mandanda et ses coéquipiers ont servi un véritable festival offensif à leur nouvel entraîneur, au Roazhon Park.

Bien aidé par l’exclusion précoce de Mathieu Cafaro et grâce à un Arnaud Kalimuendo en feu, qui a inscrit un triplé, et des réalisations de Ludovic Blas et Amine Gouiri, le club rennais a largement dominé les Verts (5-0). L’expulsion précoce de Mathieu Cafaro a grandement facilité la tâche des Rennais, qui ont rapidement pris le contrôle du match.

Les hommes de Jorge Sampaoli ont montré un visage bien plus convaincant que lors de leurs dernières sorties et ont ainsi rassuré leurs supporters. De son côté, l’ASSE a confirmé ses difficultés à l’extérieur. La bande à Olivier Dall’Oglio, qui n’a pris qu’un point sur leurs cinq derniers déplacements, a été largement dominée et n’a jamais semblé en mesure de revenir dans la partie.

Les Bretons remontent provisoirement à la 11e place au classement de Ligue 1. Pour rappel, cette rencontre avait été interrompue pendant six minutes dès les dix premières minutes, en raison de fumigènes. Les ultras rennais étaient, quant à eux, également en grève d’encouragements. Par la suite, les supporters ont eu de quoi se faire à nouveau entendre, cette fois par la voix.

Saint-Étienne confirme ses énormes difficultés à l’extérieur et n’a pris qu’un point sur 21 possibles, avec une moyenne de plus de trois buts encaissés par match. De son côté, en panne offensive, mais également en manque de confiance, Rennes aurait tout intérêt à s’appuyer sur cette belle performance collective pour essayer de débuter une série positive. Quoi qu’il arrive, l’ère Jorge Sampaoli est lancée et il faudra confirmer à Nantes, autre équipe en manque de points, le dimanche 8 décembre à 17h00.