Mercato : L’OM reçoit une bonne nouvelle pour Giacomo Raspadori

Le feuilleton Giacomo Raspadori pourrait connaître un nouveau chapitre cet hiver. À la recherche d’un nouvel attaquant de pointe, l’OM serait toujours sur les traces du joueur du SSC Naples, qui ne serait pas forcément contre une vente.

Mercato : Roberto De Zerbi veut Raspadori à Marseille

D’après La Gazzetta dello Sport, l’Olympique de Marseille serait en pole position pour s’attacher les services du milieu de terrain de la Juventus Turin, Nicolo Fagioli, fortement courtisé par Roberto De Zerbi. Si Pablo Longoria et Mehdi Benatia parviennent à trouver un accord avec les dirigeants turinois pour le joueur de 23 ans, l’OM pourrait également avoir une ouverture avec un autre pensionnaire de Serie A.

En effet, l’OM pourrait bien renforcer son attaque avec un joueur du SSC Naples. À en croire la presse italienne, le club phocéen s’intéresse de près à Giacomo Raspadori. Sous contrat jusqu’en juin 2024, l’attaquant de 24 ans n’apprécie pas son utilisation par Antonio Conte et pourrait bien réclamer son départ en janvier. Attiré par le profil polyvalent de Raspadori, l’OM pourrait voir ses efforts récompensés.

Antonio Conte ne retient pas Giacomo Raspadori

Antonio Conte, l’entraîneur du SSC Naples, a clairement laissé entendre que le temps de jeu de Giacomo Raspadori ne sera pas augmenté cette saison.

« Giacomo est un joueur important, fort, je compte renforcer le Napoli et non l’affaiblir, cela doit être clair pour tout le monde pour le présent et pour le futur. Cela doit être un message clair pour tout le monde, y compris pour les joueurs. Je ne serai pas assez stupide pour laisser partir des joueurs que je considère comme forts. J’ai insisté cet été et j’ai eu raison, et je le ferai aussi en janvier. Nous jouons seulement le championnat et les garçons n’ont aucune possibilité de jouer dans d’autres compétitions, mise à part la Coupe d’Italie sporadiquement », a expliqué le technicien italien en conférence de presse.

Cette déclaration est une excellente nouvelle pour l’OM qui cherche à renforcer son secteur offensif. Les dirigeants marseillais sont en contact avec les représentants de Raspadori et pourraient formuler une offre dans les prochains jours. Si le transfert se concrétise, ce serait un coup dur pour Naples qui perdrait l’un de ses jeunes talents. Mais pour Raspadori, ce serait l’opportunité de découvrir un nouveau championnat et de franchir un nouveau cap dans sa carrière. Affaire à suivre…