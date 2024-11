Foot Mercato : Naples répond cash à l’OM pour Giacomo Raspadori !

Ces derniers jours, des rumeurs circulent concernant un intérêt de l’OM pour l’attaquant italien Giacomo Raspadori. Le technicien de Naples, Antonio Conte ferme la porte au départ de son chouchou.

Foot Mercato : Antonio Conte dit non au transfert de Giacomo Raspadori à l’OM

Antonio Conte a fait des mises au point sur l’avenir de l’attaquant italien Giacomo Raspadori. Depuis quelques jours, le nom de l’international italien est évoqué avec insistance pour un transfert à l’Olympique de Marseille lors du prochain mercato hivernal. Le technicien de l’OM, Roberto De Zerbi apprécierait son profil et pousserait pour sa signature au club phocéen.

Interrogé sur l’avenir de Giacomo Raspadori à Naples, le coach napolitain, Antonio Conte a été catégorique. Sa pépite ne bougera pas de Naples lors du mercato d’hiver pour rejoindre l’OM. Giacomo Raspadori entre pleinement dans les plans de l’entraîneur napolitain. « Giacomo est un joueur important, fort, je compte renforcer le Napoli et non l’affaiblir, cela doit être clair pour tout le monde pour le présent et pour le futur. Je ne serai pas assez stupide pour laisser partir des joueurs que je considère comme forts », a déclaré le coach italien.

Giacomo Raspadori est en manque de temps de jeu à Naples en raison de la forte concurrence en attaque. Cette saison, il a disputé seulement 9 rencontres avec Naples. Antonio Conte a justifié son faible temps de jeu. « Nous jouons seulement le championnat et les garçons n’ont aucune possibilité de jouer dans d’autres compétitions, mis à part la Coupe d’Italie sporadiquement. Il est difficile de donner du temps de jeu même si Raspadori, après les titulaires, est peut-être celui qui est le plus utilisé que les autres », a ajouté Antonio Conte.

L’Olympique de Marseille doit oublier cette piste et cibler d’autres joueurs sur le marché des transferts.