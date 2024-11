Stade Brestois 3-1 RC Strasbourg : Éric Roy soulagé !

Le Stade Brestois a mis fin à une série de trois défaites consécutives en Ligue 1 en s’imposant face au RC Strasbourg (3-1). Un résultat qui redonne de l’élan aux hommes d’Éric Roy. Après le match, l’entraîneur brestois n’a pas caché sa satisfaction devant les médias.

Éric Roy savoure le succès du Stade Brestois

« Ça fait du bien de gagner, évidemment. L’équipe n’a rien lâché et a tout donné. On aurait pu se mettre à l’abri plus tôt, mais voilà, beaucoup de satisfaction ce soir », a déclaré Éric Roy en conférence de presse.

Avant cette rencontre, le Stade Brestois restait sur une série de trois revers en Ligue 1 : contre l’OGC Nice (0-1), le Montpellier HSC (1-3) et l’AS Monaco (2-3). Cette spirale négative avait plongé le club breton dans une situation inquiétante, à seulement trois points de la zone rouge. La victoire lors de cette 13e journée est donc une bouffée d’air frais pour les Ty Zefs.

⏱ 20h57 : c'est fini ! Après une belle première mi-temps, le @SB29 a pioché en seconde période mais s'impose 3-1 face au @RCSA .#SB29RCSA 3⃣-1⃣ pic.twitter.com/GEtm9CRi1T — Stade Brestois 29 (@SB29) November 30, 2024

Une victoire marquée par des performances individuelles solides

Samedi soir, le SB29 s’est imposé grâce aux réalisations de Kenny Lala (12e), Mathias Pereira Lage (45e+1) et Romain Del Castillo (90e+2). Ce succès permet au Stade Brestois de grimper provisoirement à la 10e place du classement, prenant ainsi ses distances avec les places de relégation.

Éric Roy a salué l’engagement de ses joueurs, malgré une période marquée par de nombreuses blessures. « On a fait une bonne première mi-temps, surtout dans ce contexte difficile où plusieurs joueurs sont absents. »

Il a également tenu à souligner les performances de deux de ses buteurs : « Mathias Pereira Lage a fait un match plein. D’habitude, je l’utilise comme finisseur grâce à sa fougue et son énergie, mais il méritait de débuter aujourd’hui. C’est un soldat, il travaille toujours pour l’équipe. Quant à Romain Del Castillo, il a des qualités incroyables, et je veux les réveiller. »