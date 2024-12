SRFC – ASSE : Gautier Larsonneur allume les Verts après la gifle contre le Stade Rennais

Gautier Larsonneur n’a rien pu faire pour éviter le nouveau naufrage collectif de l’ASSE samedi. Les Verts ont été balayés 5-0 par le Stade Rennais, une lourde défaite que le gardien de but ne digère pas.

L’ASSE sombre face au SRFC : Gautier Larsonneur fustige le manque de caractère des Verts

Face à un adversaire qui traverse aussi une période difficile, l’ASSE n’a jamais su trouver les moyens pour sortir le grand jeu. Sortis d’une victoire étriquée 1-0 face à Montpellier, les Verts ont coulé face au Stade Rennais en étant réduits à 10. Une débâcle 5-0 qui n’est pas du goût de Gautier Larsonneur. Le gardien de but a n’a pas mâché ses mots en pointant du doigt le manque de caractère de son équipe à l’extérieur.

« C’est sévère sur la première mi-temps, c’est logique sur la seconde mi-temps. S’il n’y a pas ce fait de jeu en première période, ce n’est pas du tout le même match. Maintenant, nous reproduisons à l’extérieur, beaucoup trop d’erreurs de maturité. Nous sommes trop faibles à l’extérieur, on n’a pas de caractère, on ne se déplace pas. À domicile on est des bonhommes parce qu’on est chez nous mais à l’extérieur c’est très compliqué », a fustigé Larsonneur au micro de beIN Sports.

Face à cette situation alarmante, Larsonneur appelle ses coéquipiers à une profonde remise en question : « Si je savais comment provoquer le déclic, on l’aurait déjà fait sauter après Nice ou après Brest. Aujourd’hui, il faut continuer de travailler et surtout faire preuve de beaucoup d’humilité. De l’humilité et surtout travailler énormément, parce que si on ne travaille pas, on ne s’en sortira pas. Vu notre équipe, ça doit être nos qualités principales : travail et humilité », a-t-il déclaré.

Les défaites à répétition à l’extérieur placent l’ASSE dans une situation délicate. Les Verts vont devoir rapidement réagir pour éviter de sombrer encore plus bas au classement. Le match à domicile qui s’annonce sera une nouvelle occasion de montrer un autre visage.