Montpellier HSC : Joris Chotard analyse les performances du MHSC et reste optimiste

Les performances du Montpellier HSC en Ligue 1 suscitent des interrogations, laissant penser que le club manque de dynamisme en ce début de saison. Pourtant, selon le milieu de terrain Joris Chotard, la réalité sur le terrain est plus nuancée.

Joris Chotard : « Il y a du mieux techniquement »

Actuellement dernier de Ligue 1 avec seulement 7 points, le Montpellier HSC traverse une crise depuis le début de la saison. De l’ère Michel Der Zakarian à Jean-Louis Gasset, le club héraultais peine à briller statistiquement dans le championnat. Avec 9 défaites, 2 victoires et 1 match nul, cette campagne est jusqu’ici décevante, bien qu’une victoire récente contre le Stade Brestois ait apporté un peu de répit.

Pour autant, les joueurs ne déméritent pas sur le terrain. Techniquement et tactiquement, des progrès sont visibles, mais la réussite semble leur échapper. Un constat partagé par Joris Chotard, qui s’est exprimé avant le choc de ce dimanche face au LOSC Lille.

« Je pense qu’il ne faut pas regarder le classement, même s’il est très important. Si on le regarde, on voit qu’on a trois points de retard et un goal average de -21. Tous les chiffres jouent contre nous. Mais c’est sur le terrain, dans le contenu de nos matchs, qu’il faut prendre le positif. Il y a du mieux techniquement, dans l’état d’esprit et dans ce qu’on veut mettre en place. C’est sur tout ça qu’il faut s’appuyer pour rester positif, être compétitif et ramener des points », a expliqué le milieu de terrain de 23 ans.

Jean-Louis Gasset soutient l’analyse de Chotard

Cette vision optimiste a également été partagée par Jean-Louis Gasset lors de la conférence de presse d’avant-match :

« Je ne pense pas que nous soyons parmi les trois moins bonnes équipes de Ligue 1. Si vous regardez le classement de l’année dernière à la même époque, qui était dernier ? (les journalistes répondent : Lyon). Combien de points ? (4, répondent les journalistes). Sept ! » a souligné le technicien français de 70 ans.

Pour quitter la zone de relégation, le Montpellier HSC doit impérativement retrouver le chemin de la victoire. Cependant, cela s’annonce difficile face à une équipe aussi redoutable que le LOSC Lille, actuellement 4e de Ligue 1 et auteur d’un excellent début de saison.