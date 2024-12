RC Lens : Une victoire à Reims qui laisse des traces

Le RC Lens s’est offert une belle victoire sur la pelouse du Stade de Reims. Si ce succès a permis aux hommes de Will Still de rebondir, il a tout de même laissé un effectif des Sang et Or sous grande menace.

RC Lens : La menace des suspensions plane sur le groupe

La victoire face au Stade de Reims a permis au RC Lens de rebondir mais a également mis en lumière une situation délicate sur le plan disciplinaire. Plusieurs joueurs lensois sont désormais sous la menace d’une suspension. Deiver Machado, déjà averti en début de saison, a vu rouge contre Marseille et purgera un match de suspension.

Mais le Lensois n’est pas le seul à être dans le viseur de la commission de discipline. Andy Diouf, Rémy Labeau-Lascary, Wesley Saïd et Kevin Danso ont tous reçu leur deuxième avertissement sur une période de dix matchs.

Un enchaînement de matchs délicat

Si ces joueurs reçoivent un nouveau carton jaune avant la trêve hivernale, ils manqueront automatiquement un match. Le prochain match à risque du RC Lens est celui de la Coupe de France. Une accumulation de suspensions pourrait fragiliser l’effectif lensois en cette période cruciale de la saison.

Ces suspensions potentielles obligent Will Still à gérer son effectif avec précaution. Le technicien lensois devra trouver des solutions pour pallier les absences éventuelles et maintenir le bon rythme de son équipe.