Racing Club de Lens : Coup dur pour Will Still au RCL avant Montpellier

Nouveau coup dur pour le Racing Club de Lens et Will Still ! Deiver Machado ne sera pas sur la feuille de match face à Montpellier. Le latéral gauche du RCL a été suspendu par la LFP.

Le Racing Club de Lens affrontera Montpellier HSC le 8 décembre prochain pour le compte de la 14e journée de Ligue 1. Le technicien du RCL, Will Still sera privé d’un cadre pour cette rencontre. Le défenseur colombien Deiver Machado manquera ce choc.

La commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel a confirmé ce mercredi la suspension du joueur colombien du RC Lens. Deiver Machado a écopé d’un match de suspension ferme suite à la révocation d’un sursis après un rouge reçu face au Stade Brestois en août dernier. Deiver Machado ne pourra donc pas participer à la rencontre face à Montpellier.

Ce n’est pas la première fois que Deiver Machado est suspendu cette saison. Il avait fait son retour dans le groupe du RC Lens le dimanche 15 septembre dernier, face à l’Olympique Lyonnais à l’occasion de la quatrième journée de Ligue 1. La pépite lensoise avait d’abord purgé son match de suspension contre l’AS Monaco (1-1) lors de la troisième journée de Ligue 1. Cette saison, Deiver Machado a disputé 6 rencontres avec le Racing Club de Lens.