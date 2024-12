Mercato OM : Grosse menace pour Marseille autour de cette cible de De Zerbi

L’OM, à l’occasion du mercato d’hiver, espère signer des renforts pour le groupe de Roberto De Zerbi. Plusieurs noms circulent depuis des jours du côté du club phocéen. Parmi eux, Danilo est l’une des priorités de l’entraîneur marseillais.

Mercato OM : Danilo, une piste prioritaire pour Roberto De Zerbi

L’OM, toujours actif sur le mercato, cherche à renforcer ses options défensives pour la suite de la saison. Et ce dans un contexte où une recrue comme Lilian Brassier peine à donner satisfaction et à s’adapter à l’environnement marseillais. En ce sens, le club entraîné par Roberto De Zerbi aurait coché le nom de Danilo.

Depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi, l’OM a connu une véritable révolution. Les dirigeants marseillais souhaitent poursuivre sur cette lancée en recrutant de nouveaux éléments pour renforcer l’effectif. Danilo, en fin de contrat en juin 2025 avec la Juventus, semble être une cible idéale. Son expérience, sa polyvalence et son profil défensif correspondent parfaitement aux besoins de Marseille.

Une concurrence féroce

Mais les Marseillais ne seront pas les seuls prétendants au profil de Danilo. En effet, Naples, sous la direction d’Antonio Conte, aurait également identifié le Brésilien comme une priorité pour renforcer sa défense. Le journaliste italien Gianluca Di Marzio a confirmé cette information, soulignant l’intérêt prononcé du club napolitain pour le joueur.

« Danilo ? Il y a Naples. Antonio Conte et Manna ont identifié Danilo comme idéal pour le secteur défensif de Naples. Je dis que Naples le veut. Le contrat de Danilo arrive à échéance et il aimerait jouer un peu plus », a-t-il indiqué. De son côté, l’international brésilien est à la recherche d’un nouveau challenge. Peu utilisé à la Juventus, il souhaiterait retrouver du temps de jeu et un rôle plus important dans un nouveau club.

Le choix entre l’Olympique de Marseille et Naples s’annonce donc compliqué pour le défenseur brésilien. L’arrivée de Danilo serait un véritable coup de maître pour le club marseillais. Son expérience et sa qualité technique permettraient de renforcer considérablement la défense marseillaise. Cependant, la concurrence de Naples risque de compliquer la tâche des dirigeants phocéens.