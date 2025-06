Mercato : Seydou Ndiaye au FC Nantes ? La vérité tombe

Des nouvelles fraîches tombent concernant l’avenir de Seydou Ndiaye. Le milieu de terrain n’est pas une priorité pour le FC Nantes.

Mercato FC Nantes : Seydou Ndiaye n’est pas à Nantes

Seydou Ndiaye ne s’est pas rendu au FC Nantes contrairement à ce que certains médias ont relevé ces derniers jours. Le milieu de terrain sénégalais est toujours à Dakar et n’est pas annoncé sur le départ.

Selon les indiscrétions, les dirigeants nantais seraient en pince pour le joueur afin d’apporter du sang neuf au milieu de terrain de l’équipe de Luis Castro. Les dirigeants de Dakar Sacré-Cœur sont montés au créneau et ont mis les choses au clair. Le site Wiwsport les a contactés et ces derniers ont démenti le transfert de Seydou Ndiaye au FC Nantes.

Seydou Ndiaye est toujours au Sénégal et un transfert cet été n’est pas encore à l’ordre du jour. Le milieu de terrain s’est blessé et n’a plus foulé les pelouses depuis quelques mois. Il sera bientôt de retour. À aucun moment, le président du FC Nantes Waldemar Kita n’a appelé les Sénégalais pour se renseigner sur la situation du joueur.