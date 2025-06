C’est officiel, le PSG annonce la signature d’une superstar

Au lendemain de la défaite des hommes de Luis Enrique face à Botafogo (0-1) en Coupe du Monde des Clubs, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, a fait une importante annonce ce vendredi. Une superstar rejoint officiellement le club de la capitale.

Le PSG ouvre son capital à un Américain de prestige

Plusieurs mois après une approche indirecte via le fonds Arctos Partners, Kevin Durant devient ce vendredi, un actionnaire minoritaire direct du PSG. L’accord a été signé ce vendredi entre Qatar Sports Investments et Boardroom Sports Holdings, la société d’investissement personnelle de la superstar de la NBA. Dans un communiqué fleuve publié sur son site officiel, le Champion de France s’est félicité de ce mariage avec la star des Phoenix Suns.

Lisez aussi : Mercato : Zabarnyi arrive, un joueur acte son départ du PSG

À voir Mercato : Seydou Ndiaye au FC Nantes ? La vérité tombe

Particulièrement heureux, Nasser Al-Khelaïfi a notamment déclaré : « QSI est heureux d’accueillir Kevin Durant en tant qu’actionnaire direct du Paris Saint-Germain et partenaire stratégique de notre groupe. » Déterminé à continuer à faire grandir la marque PSG, le président parisien a ajouté : « nous cherchons continuellement à faire évoluer le Club et notre portefeuille global grâce à des partenariats à fort impact qui apportent une valeur stratégique, de l’innovation et des perspectives internationales. » Kevin Durant devient actionnaire minoritaire du #PSG. La star NBA l'était indirectement via Arctos (donc le % au sein du club ne change pas pour l'instant), il l'est désormais directement au club. Il mènera notamment le projet de franchise de Basket Ball. pic.twitter.com/MrCq1UDVSF— Loïc Tanzi (@Tanziloic) June 20, 2025

La part prise par le basketteur de 36 ans n’a pas été révélée, mais Al-Khelaïfi assure qu’avec « Kevin, nous sommes impatients de développer des initiatives ambitieuses qui stimuleront la croissance mondiale continue du Paris Saint-Germain et de QSI. » De son côté, mais le joueur de Team USA a confié sa joie de débarquer au sein des actionnaires du PSG.

« C’est un honneur de s’associer à QSI et d’être actionnaire du Paris Saint-Germain – un club et une ville qui me tiennent profondément à cœur. Ce club a de grands projets et j’ai hâte de participer à la prochaine phase de croissance et d’explorer de nouvelles opportunités d’investissement avec QSI », a livré le quadruple champion olympique de basket.

Lisez aussi : PSG : Un attaquant réclame publiquement son transfert

Derrière cet investissement, se cache à peine la volonté de la NBA de développer une ligue majeure en Europe, avec le soutien des grands clubs et des grandes villes du continent.

À voir Mercato ASSE : Louis Mouton signe en Ligue 1 (Off.)