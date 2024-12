Mercato OM : Un crack brésilien déchire l’offre de Pablo Longoria !

Annoncé sur les tablettes de l’OM en vue du prochain mercato hivernal, Danilo aurait décidé de rejoindre une nouvelle formation italienne. Un accord aurait été trouvé entre l’international brésilien et Naples.

Mercato OM : Danilo ne viendra pas à Marseille cet hiver

À six mois de la fin de son contrat avec la Juventus, Danilo, ne rentre plus dans les plans du technicien italien Thiago Motta, et devrait être mis sur le marché des transferts cet hiver. Capable d’évoluer aussi bien à droite qu’en défense centrale, l’international brésilien (65 sélections) pourrait quitter Turin dès le prochain mercato hivernal qui s’ouvrira dans quelques semaines.

Certaines formations, dont l’OM, se seraient déjà positionnées pour s’attacher les services de Danilo en janvier et renforcer la ligne défensive de leur équipe. Selon Foot Mercato, les dirigeants de l’Olympique de Marseille se préparent à dégainer une offre pour le Brésilien. Le président de l’OM, Pablo Longoria et son équipe, auraient commencé par sonder le terrain avant de passer à l’offensive lors du mercato hivernal.

Si l’Olympique de Marseille semblait être en pole position pour s’attacher les services de Danilo, c’est désormais un autre géant italien qui entre dans la course. Le Napoli, sous la houlette d’Antonio Conte, aurait jeté son dévolu sur le défenseur polyvalent de la Juventus.

Selon les informations de Sky Italia, le profil de Danilo correspondrait aux besoins du club napolitain. Mieux encore, Danilo aurait déjà donné son accord de principe à Giovanni Manna, le directeur sportif des Partenopei. L’Olympique de Marseille devra explorer d’autres pistes sur le marché des transferts pour se renforcer.