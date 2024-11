OM Mercato : Pablo Longoria prépare un deal avec Chelsea…

Alors que l’OM ambitionne de renforcer sa défense lors du mercato hiverna, le président Pablo Longoria creuse en coulisse un piste inattendue du côté de Chelsea.

OM Mercato : Pablo Longoria active en secret la piste Benoît Badiashile

L’Olympique de Marseille, après avoir séduit Adrien Rabiot, pourrait bien réaliser un autre gros coup sur le mercato. Le club phocéen, insatisfait des performances de son arrière-garde cette saison, cherche activement à renforcer ce secteur. Le schéma de jeu de Roberto De Zerbi requiert des défenseurs polyvalents, capables de s’intégrer facilement dans le jeu collectif.

Face à cette situation, le tandem Mehdi Benatia – Pablo Longoria travaille d’arrache-pied pour faire venir un renfort en défense. Et l’une des pistes étudiées en interne mènerait à Benoît Badiashile. Le média Monaco-Matin assure en effet que le défenseur français de Chelsea fait partie des cibles prioritaires de l’OM.

Peu utilisé par les Blues, Benoît Badiashile ne semble par contre l’idée d’un retour en Ligue 1. Il pourrait ainsi être prêté à Marseille pour bénéficier de plus de temps de jeu et retrouver un niveau de performance qui lui permettrait de prétendre à une place en équipe de France.

Un prêt à l’OM serait surtout une opportunité pour l’ancien Monégasque de retrouver un championnat qu’il connaît bien et de s’imposer dans un club ambitieux. Ce transfert renforcerait considérablement la défense marseillaise et permettrait à l’Olympique de Marseille de viser encore plus haut. Reste à savoir si les Phocéens iront au-delà d’un simple intérêt.