En fin de contrat avec Liverpool, Mohamed Salah est la priorité du PSG pour le prochain mercato estival. Aux dernières nouvelles, la star égyptienne serait ouverte à une arrivée à Paris.

Mercato : Mohamed Salah au PSG, le feuilleton continue !

L’intérêt du Paris Saint-Germain pour Mohamed Salah n’est plus à démontrer. L’attaquant de 32 ans, dont le contrat avec Liverpool expire en juin prochain, possède toutes les qualités pour renforcer l’attaque du PSG. Sa capacité à marquer des buts importants, sa vision du jeu et son expérience en Ligue des Champions en font un joueur de classe mondiale. Selon les dernières informations de L’Équipe, Mohamed Salah serait en discussions avancées avec le club de la capitale. Le Pharaon serait ouvert à une arrivée en Ligue 1.

« Les deux parties discutent depuis longtemps déjà. Sauf que cette fois-ci, Mohamed Salah a ouvert la porte. Il y a désormais de bonnes chances qu’il termine au Paris-Saint-Germain », explique une source anglaise au journal sportif. Le PSG, à la recherche d’un renfort offensif de poids, voit en Salah le profil idéal. D’ailleurs, l’ancien club de Kylian Mbappé aurait un atout de taille dans ce dossier.

Nasser Al-Khelaïfi et Mohamed Salah, une amitié au service du PSG ?

Dans son édition du jour, L’Équipe assure que Mohamed Salah pourrait effectivement débarquer au Paris SG l’été prochain. « Un connaisseur du dossier est catégorique : « les deux parties discutent depuis longtemps déjà. Sauf que cette fois-ci, Mohamed Salah a ouvert la porte. Il y a désormais de bonnes chances qu’il termine au Paris-Saint-Germain. »

Même si le PSG dément être en discussions avec le numéro 11 de Liverpool, « le club a un atout : Nasser Al-Khelaïfi et Salah se connaissent personnellement. » En interne, les décideurs parisiens voient dans cette rumeur « une stratégie du côté de l’Égyptien pour mettre la pression sur Liverpool et négocier un nouveau bail. Mais il est déjà arrivé, aussi, que Paris démente une information et que le joueur finisse par signer. » Affaire à suivre…