Alors que son départ est inenvisageable à Liverpool, un club d'Arabie saoudite pousse pour le recruter et prépare une incroyable proposition.

Mercato Liverpool : Mohamed Salah peut-il rejoindre l'Arabie saoudite ?

Les clubs d'Arabie saoudite sont parvenus à attirer des stars mondiales lors de ce mercato estival. Pas plus tard que lundi, c'est Yannick Carrasco qui s'est engagé à Al-Shabab jusqu'en 2026, alors qu'il entamait sa dernière année de contrat avec l'Atlético Madrid. Pilier de Liverpool, Mohamed Salah se trouve lui aussi dans le viseur d'un club d'Arabie saoudite depuis plusieurs semaines maintenant.

Al-Ittihad, où évolue entre autres Karim Benzema, N'Golo Kanté mais aussi Fabinho, ancien partenaire de Salah à Liverpool la saison passée, met toutes les chances de son côté pour faire venir l'international égyptien. Si les dirigeants des Reds se montrent fermés pour le moment, la proposition que s'apprête à formuler Al-Ittihad pourrait bien leur faire changer d'avis.

235 millions d'euros, Al-Ittihad prêt à tout pour signer Mohamed Salah

En effet, le Daily Mail rapporte qu'une délégation d'Al-Ittihad est actuellement à Londres pour espérer finaliser l'opération Mohamed Salah. Bien entendu, ils ne sont pas venus les mains vides. Dans leurs valises, un chèque d'un montant de 235 millions d'euros. Une somme qui pourrait faire craquer les dirigeants de Liverpool, qui avaient déjà lâcher Fabinho à ce club d'Arabie saoudite fin juillet contre 46 millions d'euros.

Après la rencontre face à Aston Villa, le partenaire de Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai, a confirmé que l'attaquant souhaitait rester à Liverpool cette saison. « Il veut être ici avec nous. On est très content, on a besoin d’une personne comme lui dans l’équipe. » Questionné sur un possible transfert de son joueur, Jürgen Klopp, a quant à lui assuré : « Nous avons eu des réunions cette semaine, et les réunions ne portaient pas sur ce que nous avons fait dans le passé, mais sur ce que nous ferons à l’avenir. Mo était avec le comité de direction des joueurs et il ne parlait pas avec l’idée d’un "au fait, c’est seulement jusqu’à la semaine prochaine". »