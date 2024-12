Mercato Stade Rennais : Steve Mandanda menacé au SRFC !

Steve Mandanda pourrait bien commencer à s’inquiéter au Stade Rennais. Le nouvel entraîneur du SRFC, Jorge Sampaoli, envisagerait de recruter un nouveau gardien de but pour la saison prochaine.

Mercato Stade Rennais : Steve Mandanda poussé vers la sortie au SRFC ?

Steve Mandanda pourrait quitter le Stade Rennais à l’issue de la saison. Arrivé en Bretagne en 2022, l’international français ne semble plus faire partie des plans de Jorge Sampaoli. Les deux hommes ont déjà travaillé ensemble à l’Olympique de Marseille.

En effet, c’est sous la houlette du technicien argentin que Steve Mandanda avait rencontré quelques difficultés. Jorge Sampaoli cherchait un gardien plus talentueux et avait misé sur Pau Lopez. En fin de contrat, Steve Mandanda avait quitté l’OM à la fin de la saison et s’était engagé avec le Stade Rennais en juillet 2022.

Et maintenant, les deux hommes se retrouvent au Stade Rennais. Jorge Sampaoli a indiqué qu’il entretenait de bonnes relations avec Steve Mandanda et que ce dernier entrait dans ses plans. « J’ai de bonnes relations avec lui. J’ai toujours eu une relation directe avec lui. Elle va contribuer à nous sortir de cet écueil », a déclaré le coach argentin en conférence de presse après son arrivée à Rennes.

Mais selon les informations de l’insider Mohamed Toubache-Ter, Jorge Sampaoli ne compterait pas sur Steve Mandanda la saison prochaine. Le Stade Rennais serait activement à la recherche d’un nouveau portier. Pour Steve Mandanda, en fin de contrat en juin prochain, l’avenir s’annonce incertain. Malgré son statut de légende du Stade Rennais, il semble peu probable que Jorge Sampaoli pousse pour une prolongation de son contrat.