Mercato OL : Trois renforts en provenance du Brésil pris entre deux feux !

Trois joueurs en provenance du Brésil devraient renforcer l’OL en janvier. Cependant, leur arrivée à Lyon est sérieusement compromise en raison de l’interdiction de recrutement imposée aux Lyonnais par la Ligue de Football Professionnel (LFP), mais également de leur qualification pour la Coupe du monde des clubs.

OL : Le mercato lyonnais bloqué, les Brésiliens coincés !

L’OL est sous la menace de sanctions sévères de la part de la Commission de contrôle des clubs professionnels de la LFP. Interdit de recrutement, contraint de réduire sa masse salariale et relégué administrativement en Ligue 2 à titre conservatoire, le club rhodanien fait face à une situation critique. Ces sanctions, prononcées à la mi-novembre, ont des conséquences immédiates sur le mercato hivernal.

John Textor, propriétaire de l’Olympique Lyonnais, est obligé de se séparer de plusieurs joueurs pour alléger la masse salariale et renflouer les caisses du club. Alors que des départs sont prévus en janvier 2025, les retours de Jeffinho et Adryelson, prêtés à Botafogo jusqu’à fin décembre 2024, et le transfert de Thiago Almada à l’OL semblaient se rapprocher. Cependant, en raison des sanctions de la DNCG, l’OL ne peut pas les accueillir cet hiver.

Mercato : Jeffinho, Adryelson et Almada partis pour rester à Botafogo !

La situation est d’autant plus complexe que les deux joueurs brésiliens, ainsi que Thiago Almada (recruté à Atlanta United en MLS par John Textor), sont qualifiés pour la Coupe du monde des clubs de la FIFA. Cette compétition, dont ils rêvent, est prévue aux États-Unis en juin 2025. De plus, Botafogo est en course pour le titre de champion du Brésil, ce qui pourrait inciter les joueurs à rester au Brésil, surtout s’ils remportent le championnat, en plus de la Copa Libertadores.