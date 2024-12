Mercato Stade Rennais : L’avenir d’Arnaud Kalimuendo déjà scellé au SRFC ?

Annoncé sur les tablettes de plusieurs cadors européens en vue du mercato hivernal, Arnaud Kalimuendo pourrait finalement rester au Stade Rennais. L’attaquant français s’épanouit sous la houlette de Jorge Sampaoli.

Mercato Stade Rennais : Arnaud Kalimuendo retrouve sa forme au SRFC

L’attaquant français Arnaud Kalimuendo est annoncé avec insistance sur le départ lors du prochain mercato hivernal. Dérangé par des pépins physiques, la pépite du SRFC ne comble pas les attentes des dirigeants bretons depuis le début de cette saison. Arnaud Kalimuendo n’entrait pas dans les plans de l’ancien coach Julien Stéphan.

La Juventus, notamment, serait intéressée par son profil. Selon les informations de Tuttosport, les Bianconeri suivent de près la situation du joueur et seraient prêts à déposer une offre sur la table des dirigeants du Stade Rennais pour le recruter. Le média italien Area Napoli, indique aussi qu’Arnaud Kalimuendo est une cible prioritaire de Naples.

Les dirigeants rennais, qui avaient déjà tenté de vendre Arnaud Kalimuendo lors du dernier mercato estival, auraient décidé de le céder cet hiver pour 25 millions d’euros. Mais l’arrivée du nouvel entraîneur Jorge Sampaoli pourrait changer la situation du joueur.

Arnaud Kalimuendo retrouve la confiance et livre de belles performances depuis quelques semaines. Lors de la rencontre face à l’AS Saint-Étienne ce samedi à l’occasion de la 13e journée de Ligue 1, l’international Espoir français a inscrit un triplé et a permis au Stade Rennais de se balader (5-0).

« Cela fait plaisir après avoir passé des semaines sans victoire. On a fait ce qu’il fallait pour prendre les trois points…Il était important de rappeler aux joueurs pourquoi on signe ici. Il fallait montrer notre supériorité. Maintenant, il va falloir continuer et être bon parce que c’est le derby qui nous attend. Ce n’est jamais pareil surtout à l’extérieur. On va le préparer mais d’abord on va profiter », a réagi Arnaud Kalimuendo à beIN SPORTS.

Arnaud Kalimuendo pourrait ne pas bouger du Stade Rennais cet hiver. S’il enchaîne les belles performances, Jorge Sampaoli va certainement le conserver et lui donner plus de temps de jeu. Cette saison, la pépite française a déjà disputé 12 rencontres de Ligue 1 avec les Rouge et Noir et a inscrit 6 buts.