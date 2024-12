OM-Monaco : Le doute sur le style de jeu de Roberto De Zerbi persiste

Malgré une victoire renversante contre l’AS Monaco (2-1) au Vélodrome, les performances de l’OM sous Roberto De Zerbi suscitent des doutes chez certains analystes.

OM : Roberto De Zerbi avec un effectif incompatible à son style de jeu ?

L’Olympique de Marseille a réussi une belle opération ce dimanche soir, en renversant l’AS Monaco (2-1) au Vélodrome. Ce succès au club phocéen de revenir à la 2e place du classement et de se relancer dans la course au titre. Toutefois, cette victoire à domicile ne fait pas l’unanimité. Si les supporters marseillais se réjouissent de ce succès, certains observateurs, comme Nabil Djellit, restent dubitatifs quant au contenu du jeu proposé par l’OM.

Malgré la possession de balle et l’intensité des débats, les Marseillais ont laissé beaucoup d’occasions aux Monégasques. Nabil Djellit est allé plus loin en estimant que l’effectif monégasque serait plus adapté au style de jeu de Roberto De Zerbi que celui dont il dispose à Marseille. Selon le consultant, les joueurs de l’ASM ont montré une meilleure maîtrise technique et une plus grande capacité à mettre en œuvre les principes de jeu prônés par l’entraîneur italien.

« Le match a été intense et ouvert, mais les Marseillais auraient pu se faire punir plusieurs fois (…) Si je suis De Zerbi, je me dis que c’est plutôt l’effectif d’en face qu’il m’aurait fallu pour mettre en place mon style de jeu », a estimé le consultant de L’Equipe. Cette victoire de l’OM soulève donc des interrogations sur la capacité de l’équipe à performer sur la durée avec ce style de jeu.

Si le résultat est positif, les performances restent en deçà des attentes. De Zerbi a désormais la lourde tâche de convaincre ses joueurs et de les faire progresser afin que l’OM puisse exprimer pleinement son potentiel. La deuxième place de Ligue 1 est certes un encouragement, mais l’entraîneur marseillais sait que le chemin est encore long pour construire une équipe à son image et capable de rivaliser avec les meilleures formations européennes.