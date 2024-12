OM – AS Monaco : Pas de surprise dans la compo de Roberto De Zerbi

Le choc tant attendu entre l’OM et l’AS Monaco est sur le point de débuter. Les deux équipes ont dévoilé leurs compositions officielles pour cette rencontre décisive. De son côté, Roberto De Zerbi aligne un onze sans surprise.

OM – Monaco : Roberto De Zerbi reconduit le onze qui a gagné à Lens

L’Olympique de Marseille est sous pression et à l’obligation de remporter ce match capital et raviver la flamme de la chaude ambiance du Vélodrome. Roberto De Zerbi a opté pour un classique 4-3-3 pour affronter les Monégasques. Geronimo Rulli gardera les buts, protégé par une défense composée de Murillo, Kondogbia, Balerdi et Garcia.

Au milieu de terrain, Hojbjerg, Rongier et Rabiot auront la lourde tâche de récupérer les ballons et de lancer les offensives. En attaque, Maupay sera épaulé par Greenwood et Luis Henrique.

Monaco répond avec un 4-2-3-1

De son côté, l’AS Monaco alignera un 4-2-3-1. Majecki sera dans les buts, derrière une défense composée de Vanderson, Singo, Salisu et Mawissa. Zakaria et Magassa assureront la récupération au milieu de terrain, tandis que Ben Seghir évoluera juste devant eux. En attaque, Balogun sera accompagné par Akliouche et Golovin.

Les compositions officielles :

Olympique de Marseille : Rulli – Murillo, Kondogbia, Balerdi, Garcia – Hojbjerg, Rongier, Rabiot – Greenwood, Maupay, Luis Henrique.

AS Monaco : Majecki – Vanderson, Singo, Salisu, Mawissa – Zakaria, Magassa – Akliouche, Ben Seghir, Golovin – Balogun.