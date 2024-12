Foot OM : Scène déplorable au Vélodrome, des sanctions en vue !

L’OM est au cœur d’une polémique. Des chants homophobes ont été entendus au Vélodrome lors de la victoire face à Monaco. La LFP et le ministère des Sports sont-ils prêts à agir ?

Foot OM : Le Vélodrome dans la tourmente : des chants homophobes entachent la victoire

La victoire renversante de l’OM face à l’AS Monaco (2-1) risque d’être ternie par des incidents graves en tribunes. Des chants homophobes répétés, notamment le slogan « Il faut tuer ces pédés ! », ont en effet été scandés par plusieurs supporters marseillais sans que l’arbitre n’interrompe la rencontre.

Ce nouveau dérapage a alors suscité l’indignation du collectif Rouge Direct, qui dénonce l’absence de réaction des autorités politiques et de la LFP. Le collectif rappelle que ces chants constituent un délit puni par la loi et demande des sanctions exemplaires à l’encontre des responsables.

« Nous demandons à la Ligue de Football Professionnel, au Ministère de l’Intérieur et au club que toute la lumière soit faite sans délai sur ces faits délictuels, ainsi que la suppression immédiate par DAZN du replay de ce match », peut-on lire dans le communiqué.

"Il faut TUER ces pédés!" repris à plusieurs reprises par des centaines de supporters de l’@OM_Officiel en toute impunité, aujourd’hui lors de #OMASM et depuis des années.

Pas d’arrêt de match.

Aucune réaction @GilAverous ministre des sports ? @BrunoRetailleau ? @LFPfr ? pic.twitter.com/lwNcCcE0Da — Rouge Direct (@RougeDirect) December 1, 2024

Des sanctions fermes sont engagées

Pour rappel, Gil Avérous, ministre des Sports, avait récemment promis une répression ferme contre l’homophobie dans les stades, allant jusqu’à évoquer l’arrêt des matchs en cas de chants répétés. Ces déclarations semblent être restées lettre morte puisque aucun dispositif n’a été mis en place pour faire respecter cette promesse.

Cette affaire met donc en lumière l’impuissance des instances dirigeantes face à ce fléau qui gangrène le football français. L’absence de sanctions dissuasives encourage les comportements homophobes et crée un climat de peur et d’intimidation pour les personnes LGBTI+. Il est urgent que les autorités prennent des mesures concrètes pour éradiquer ce fléau. La tolérance zéro doit être de mise et des sanctions sont attendues.