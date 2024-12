OM – AS Monaco : Le choc des titans pour le podium, les compos tombent

Le Vélodrome, chaudron bouillant où l’OM peine à s’imposer cette saison, accueillera un Monaco en pleine confiance, ce dimanche à 20h45. Découvrez les compos probables de Roberto De Zerbi et Adi Hütter.

OM – AS Monaco : Duel au sommet entre Greenwood et Balogun

Ce dimanche soir, le Stade Vélodrome vibrera au rythme d’un choc entre deux prétendants au podium : l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco. Les deux équipes, séparées par seulement 3 points au classement, se livrent une lutte acharnée pour une place en Ligue des Champions, derrière le Paris Saint-Germain. Les Monégasques, emmenés par un Adi Hütter inspiré, ont démontré leur capacité à jouer les premiers rôles.

Ce choc entre deux formations ambitieuses s’annonce palpitant. Les Marseillais, conscients de l’enjeu, devront trouver les clés pour débloquer leur compteur de victoires à domicile et ainsi consolider leur place sur le podium. Les yeux seront rivés sur les duels entre les attaquants Mason Greenwood et Folarin Balogun, qui pourraient bien faire basculer la rencontre.

Pour cette affiche au Vélodrome entre le 3e et le 2e du classement, l’entraîneur marseillais Roberto De Zerbi est toujours privé de Derek Cornelius, Amine Harit et Pol Lirola. Côté monégasque, Adi Hütter doit composer avec l’absence de Mohamed Camara, malade, et Krépin Diatta, à l’infirmerie.

Au-delà de la simple victoire, ce match revêt une importance capitale pour les deux équipes. Marseille, qui a retrouvé des couleurs sous la direction de Roberto De Zerbi, cherchera à confirmer sa bonne dynamique à domicile. De son côté, Monaco, en quête de régularité, devra se montrer solide pour espérer prendre les trois points. Voici les compositions probables des deux équipes.

Le onze possible de l’OM

Gardien : Rulli

Défenseurs : Murillo, Balerdi, Kondogbia, Merlin

Milieux : Rongier, Højbjerg, Rabiot

Attaquants : Greenwood, Maupay, Luis Henrique.

La compo probable de l’AS Monaco

Gardien : Majecki

Défenseurs : Vanderson, Salisu, Singo, Mawissa

Milieux : Magassa, Zakaria

Attaquants : Akliouche, Golovin, Ben Seghir – Balogun.