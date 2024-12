Mercato FC Nantes : Kombouaré s’en va, Sergio Conceição arrive !

L’étau se resserre autour d’Antoine Kombouaré au FC Nantes. Le technicien nantais pourrait être limogé dans les prochaines semaines. Les dirigeants du FCN discutent avec Sergio Conceição.

Mercato : Sergio Conceição pour remplacer Antoine Kombouaré au FCN ?

Les mauvais résultats du FC Nantes depuis le début de cette saison et la pression qui s’exerce sur Antoine Kombouaré ouvrent la voie à un possible changement d’entraîneur. Le nom de Sergio Conceição, ancien coach du FCN, revient avec insistance. La situation est très critique au FC Nantes avec une série de dix matchs sans victoire.

Malgré les mauvais résultats, Antoine Kombouaré se voit capable de renverser la tendance et permettre au club de surfer sur les vagues du succès. « Moi, je suis heureux d’être au club, même si la situation inquiète. Je suis en première ligne, et j’ai reçu beaucoup de messages après la défaite sur mon avenir. Je suis toujours là, et je reste combatif. Je suis toujours prêt à me battre », a-t-il déclaré en conférence de presse avant la rencontre contre le PSG.

Les dirigeants du FC Nantes se penchent déjà sur l’avenir d’Antoine Kombouaré et auraient entamé des négociations avec son potentiel remplaçant, Sergio Conceição. L’entraîneur portugais a déjà une expérience positive au FC Nantes, où il avait réussi à redresser la situation en quelques mois. Il est libre de tout contrat et semble intéressé par un retour.

Selon Ouest-France, les négociations entre Waldemar Kita et Sergio Conceição seraient à un stade avancé. Un retour de l’entraîneur portugais semble donc envisageable dans les prochaines semaines. Le président nantais garde un excellent souvenir de l’ère Conceição et espère que ce dernier pourra à nouveau insuffler un nouvel élan à l’équipe.