Mercato RC Lens : 5 pépites du RCL sur le départ cet hiver !

Les dirigeants du RC Lens vont entamer une opération de dégraissage dans les prochaines semaines. Plusieurs joueurs vont quitter le RCL lors du prochain mercato hivernal.

Mercato RC Lens : Le RCL contraint de vendre ses cracks cet hiver

Le RC Lens traverse une période financière difficile et devra vendre certains de ses joueurs pour équilibrer ses comptes. Avec un objectif de 40 millions d’euros de ventes à réaliser, les dirigeants du RCL pourraient dire au revoir à plusieurs éléments de leur effectif.

Parmi les joueurs susceptibles de quitter le RC Lens, Abdukodir Khusanov et Andy Diouf suscitent les convoitises des plus grands clubs européens. Le jeune défenseur ouzbek, révélation de la saison, est courtisé par le PSG et l’OM. Sa valeur, estimée à 5 millions d’euros par le site spécialisé Transfertmarkt, pourrait rapidement augmenter. Quant à Andy Diouf, il intéresse plusieurs écuries de Premier League. Son profil et sa rapide progression font de lui une cible privilégiée pour les clubs anglais.

Nampalys Mendy, dont le contrat se termine en juin prochain, pourrait également faire ses valises lors du prochain mercato hivernal. Le milieu de terrain ne rentre plus dans les plans de Will Still. Neil El Aynaoui, pourrait lui être prêté afin de retrouver du temps de jeu. Le Marocain devait rejoindre l’AS Monaco lors du dernier mercato estival, mais le transfert a capoté en raison d’un problème détecté lors de sa visite médicale.

Enfin, David Pereira da Costa, formé au club, pourrait partir aux États-Unis. Le milieu offensif, suivi de près par les Timbers de Portland, est évalué à 8 millions d’euros. Cette franchise américaine aurait déjà déposé une offre de 10 millions d’euros sur la table des dirigeants du RC Lens pour attirer la pépite portugaise cet hiver.