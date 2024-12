Mercato RC Lens : Le départ de David Pereira Da Costa du RCL se précise

En manque de temps de jeu au RC Lens cette saison, le milieu de terrain portugais David Pereira Da Costa pourrait faire ses valises lors du prochain mercato hivernal. Des clubs se bousculent pour le recruter.

Mercato RC Lens : Le RCL contraint de vendre Pereira Da Costa ?

Le milieu offensif portugais David Pereira Da Costa est annoncé sur le départ du RC Lens lors du prochain mercato hivernal. Titulaire lors du choc face à l’OM à l’occasion de la 12e journée de Ligue 1, le Portugais n’a pas été retenu dans le onze de départ lors du dernier match face au Stade de Reims, où il est resté sur le banc.

David Pereira Da Costa n’entre pas dans les plans de Will Still et manque de temps de jeu cette saison. Cette situation et les difficultés financières du club pourraient le pousser vers la sortie dès le mercato hivernal.

Des difficultés financières pour le RC Lens

Le RC Lens espérait récupérer près de 40 millions d’euros grâce aux transferts de Kevin Danso et Neil El Aynaoui lors du dernier mercato estival. Malheureusement, ces opérations ont capoté en raison de problèmes lors des visites médicales. Le club nordiste se retrouve donc dans une situation difficile et doit impérativement trouver des solutions pour équilibrer ses comptes, d’autant plus que la DNCG va prochainement procéder à un audit.

Dans ce contexte, David Pereira Da Costa pourrait bien être sacrifié. Sa valeur marchande, estimée à 8 millions d’euros par Transfermarkt, en fait une cible intéressante pour de nombreux clubs. Selon A Bola, les Timbers de Portland auraient formulé une offre de 10 millions d’euros pour s’attacher les services du milieu portugais. Une proposition alléchante qui pourrait bien convaincre les dirigeants lensois. D’autres formations de Ligue 1 se seraient également renseignées sur sa situation.