ASSE : Catastrophe à l’AS Saint-Etienne, les chiffres sont alarmants

Revenue dans l’élite, l’ASSE enchaîne les contre-performances. Les résultats alarmants, notamment à l’extérieur, et les statistiques défensives catastrophiques mettent en évidence l’ampleur de la situation. Les Verts sont au bord du gouffre et la pression monte sur Olivier Dall’Oglio et le staff technique.

L’ASSE dans le rouge : La défense en lambeaux, l’attaque en panne !

L’ASSE traverse une période très difficile en Ligue 1. Après deux saisons en Ligue 2, le retour dans l’élite n’a pas été à la hauteur des espérances. Les Verts affichent des performances inquiétantes et sont sérieusement menacés de relégation.

Au terme des 13 premières journées, les faiblesses défensives de l’AS Saint-Etienne sont criantes. Avec 30 buts encaissés, soit une moyenne de 2,3 buts par match, le club stéphanois possède la pire défense du championnat, devant seulement le dernier, Montpellier HSC. Offensivement, la situation n’est guère plus reluisante. Lucas Stassin, recrue la plus chère de l’histoire du club, n’a toujours pas trouvé le chemin des filets en 10 matchs.

Ibrahim Sissoko, meilleur buteur de la saison précédente, est également en panne d’inspiration avec seulement 3 buts en 13 matchs. Au total, l’ASSE n’a inscrit que 11 buts, soit une moyenne de 0,8 but par match, un bilan très insuffisant pour espérer se maintenir.

Six défaites et un nul : Le triste bilan de l’ASSE à l’extérieur

Les déplacements sont particulièrement problématiques pour les Stéphanois. Sur 7 matchs à l’extérieur, ils n’ont remporté aucune victoire et n’ont obtenu qu’un seul match nul. Les défaites ont été particulièrement sévères : 4-0 à Brest, 8-0 à Nice, 4-2 à Angers et 5-0 à Rennes. Ces résultats catastrophiques mettent en évidence les difficultés de l’équipe à l’extérieur, tant sur le plan physique que mental.

Olivier Dall’Oglio, l’entraîneur de l’ASSE, a souligné le manque de caractère de son équipe loin de Geoffroy-Guichard : « On doit être plus forts mentalement à l’extérieur », a-t-il déclaré après la lourde défaite à Rennes. « C’est une défaillance collective », a-t-il ajouté, déplorant le comportement de ses joueurs.