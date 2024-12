Mercato OM : Kalidou Koulibaly, le prochain gros coup de Marseille ?

L’OM pourrait-il réaliser un coup de maître en recrutant Kalidou Koulibaly lors du prochaain mercato d’hiver ? Telle est la question qui agite de nombreux supporters marseillais.

Mercato OM : Une opération de séduction lancée pour Kalidou Koulibaly

En ce début de saison, l’Olympique de Marseille éprouve des difficultés en défense. Les recrues estivales Derek Cornelius et Lilian Brassier n’ont pas donné satisfaction, poussant le club phocéen à rechercher un défenseur central expérimenté pour renforcer son arrière-garde. C’est dans ce sens que les noms de Danilo (Juventus) et Jakub Kiwior (Arsenal) circulent déjà dans les coursives du Vélodrome.

Mais c’est du côté de l’Arabie saoudite que les dirigeants de l’OM pourraient réaliser une superbe affaire, en recrutant Kalidou Koulibaly. L’ancien roc de Naples, qui peine à retrouver son meilleur niveau de jeu, pourrait être poussé vers la sortie par Al-Hilal cet hiver. Le capitaine sénégalais, qui a connu des débuts difficiles dans le championnat saoudien, songerait même ouvert à un retour en Europe.

Les supporters de l’OM ont alors rapidement saisi l’opportunité et ont lancé une véritable campagne de séduction sur les réseaux sociaux pour le convaincre de rejoindre leur équipe. Ils estiment que l’expérience et les qualités défensives de Kalidou Koulibaly seraient un atout majeur pour l‘équipe de Roberto De Zerbi.

Plusieurs obstacles freinent ce transfert XXL

Cependant, plusieurs obstacles pourraient freiner cette opération. Tout d’abord, le salaire astronomique de Kalidou Koulibaly représente un véritable défi financier pour le club phocéen. Ensuite, la concurrence pourrait être rude, puisque d’autres clubs européens pourraient également être intéressés par le profil du défenseur sénégalais.

Si l’OM parvenait à convaincre Kalidou Koulibaly de rejoindre le projet marseillais, ce serait un coup de maître de Pablo Longoria et son conseiller sportif Mehdi Benatia. Le retour de l’ancien Messin en Ligue 1 ferait grand bruit et renforcerait considérablement l’effectif de l’OM.