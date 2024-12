OM Mercato : Pablo Longoria prévoit un deal surprenant avec Arsenal

Le président de l’OM, Pablo Longoria, travaille déjà sur le prochain mercato d’hiver. Il creuserait d’ailleurs une piste inattendue du côté d’Arsenal.

OM Mercato : Pablo Longoria intéressé par un prêt de Jakub Kiwior

Malgré un mercato estival animé, l’Olympique de Marseille éprouve des difficultés en défense. Les recrues estivales Derek Cornelius et Lilian Brassier n’ayant pas apporté la stabilité espérée, le club phocéen est désormais à la recherche d’un renfort de poids pour ce poste. Plusieurs pistes défensives sont déjà explorées dans ce sens.

Alors que les noms de Sacha Boey et Kiliann Sildillia sont évoqués à l’OM, les regards se tournent aussi vers la Premier League et plus précisément vers Arsenal. Le média britannique Caught Offside rapporte en effet que les dirigeants phocéens s’intéressent de très à Jakub Kiwior.

Le défenseur polonais, arrivé à Londres en janvier 2023, ne parvient pas à s’imposer chez les Gunners. Un prêt à l’OM pourrait lui permettre de retrouver du temps de jeu et de se relancer. D’autant plus que le président Pablo Longoria et son conseiller sportif, Mehdi Benatia, apprécient son profil pour plusieurs raisons.

Une forte concurrence se met en place

Jakub Kiwior est un défenseur polyvalent, capable d’évoluer à plusieurs postes de la défense. Il possède également un bon potentiel et une marge de progression. Son arrivée à Marseille pourrait apporter un plus à la défensive. Toutefois, la concurrence est rude. De nombreux clubs européens, notamment en Serie A et en Liga espagnole, seraient intéressés par le profil du joueur.

La Juventus, l’AC Milan, l’Inter Milan, Naples, l’Atalanta, la Fiorentina, Bologne, le FC Séville et Villarreal sont tous sur les rangs. L’OM devra donc faire preuve de persuasion pour convaincre Arsenal de prêter son joueur. Le club présidé par Pablo Longoria devra également proposer un projet sportif séduisant à Jakub Kiwior pour le convaincre de rejoindre la Provence. Ce dossier s’annonce complexe.