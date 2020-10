PSG Mercato : Kalidou Koulibaly, Naples révèle la vérité

Annoncé dans le viseur du PSG lors du mercato estival, le défenseur central Kalidou Koulibaly n’aurait pourtant jamais eu l’intention de quitter Naples, même si Paris mettait le prix.

Le PSG aux trousses de Kalidou Koulibaly cet été

Pour combler le départ de Thiago Silva cet été, le PSG avait sondé plusieurs pistes, dont celle menant à Kalidou Koulibaly, défenseur central du SSC Naples. Selon certains médias, l’international sénégalais avait en retour affiché son intention de rejoindre le Paris Saint-Germain, présent en Ligue des champions et jugé en mesure de lui faire franchir un cap. Les recruteurs parisiens auraient donc échoué à signer le défenseur central à cause du prix exorbitant (80 millions d’euros) fixé par les dirigeants napolitains.

Le Sénégalais fidèle au Napoli

Or ce jeudi, Cristiano Giuntoli donne une version totalement différente du dossier Kalidou Koulibaly. Selon le directeur sportif de Naples, retenir le joueur de 29 ans avait effectivement été plus compliqué lors des autres marchés de transferts. « S’il était difficile de conserver Koulibaly ? C’était plus difficile dans les autres fenêtres de mercato », avoué le responsable du club de Serie A pour Sky Sport. Mais lors du mercato estival, cela n’a pas été difficile de conserver le défenseur central sénégalais, car ce dernier n’était pas attiré par un départ en direction du PSG en raison des difficultés du marché dans un contexte de crise sanitaire. « Cette période des transferts n’a pas été très riche et le joueur a donc compris », a confié Cristiano Giuntoli.

Enfin, selon le directeur sportif napolitain, Kalidou Koulibaly est heureux à Naples. « Avec trois ans de contrat, il est resté volontiers, sans aucun problème ni la moindre difficulté, il est très heureux ici », a-t-il assuré. Une assurance qui n’a toutefois pas empêché la presse transalpine d’annoncer un départ du Sénégalais à Liverpool en janvier prochain pour combler la longue indisponibilité de Virgil van Dijk (blessé).