Foot OM : Luis Henrique, le secret de sa renaissance à Marseille

Oublié lors des précédents mercatos de l’OM, Luis Henrique est aujourd’hui l’une des révélations de l’équipe marseillais. Quel est son secret ?

OM : Luis Henrique, une attitude exemplaire

Même si Mason Greenwood impressionne à l’Olympique de Marseille, c’est un ancien visage qui s’imposé comme l’une des révélations de ce début de saison en Ligue 1. Luis Henrique, de retour à l’OM après un prêt au Brésil, a su saisir sa chance sous les ordres de Roberto De Zerbi.

L’attaquant brésilien est parvenu à maintenir sa place dans le onze de départ marseillais, malgré l’arrivée de plusieurs renforts offensifs cet été. Avec 11 titularisations en 13 journées de championnat, Luis Henrique a déjà inscrit 6 buts et délivré 4 passes décisives, se positionnant comme le deuxième meilleur buteur de l’OM.

Mais au-delà de ses statistiques encourageantes, c’est son état d’esprit qui impressionne. Son implication sur le terrain et son professionnalisme ont fait l’unanimité au sein de l’équipe de Roberto De Zerbi.

Une métamorphose personnelle à l’Olympique de Marseille

La Provence explique en effet que cette renaissance est le fruit d’un travail de fond effectué par le joueur. Luis Henrique aurait notamment procédé à un changement d’agent, rejoignant la prestigieuse agence Roc Nation Sports. Par ailleurs, il aurait également intensifié ses efforts à l’entraînement, se montrant plus assidu et plus déterminé.

🔹L'OM a toujours cru en Luis Henrique 🇧🇷, convaincu de son potentiel qui rayonne comme jamais cette saison.



Au centre RLD, on imagine qu'il en a encore sous la semelle s'il prend totalement confiance en lui.



Fort de ces performances et de cette évolution, Luis Henrique a vu son contrat prolongé jusqu’en 2028 par l’OM. Il est désormais un élément incontournable de l’équipe et son avenir semble s’écrire en bleu et blanc. Le pari pris sur lui par les dirigeants marseillais s’avère être un véritable succès. Son talent, son travail et son état d’esprit en font un joueur clé pour l’avenir du club phocéen.