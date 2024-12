Mercato PSG : Gianluigi Donnarumma dans le viseur de 4 cadors européens

Gianluigi Donnarumma fait face à une rude concurrence au poste de gardien de but au PSG. L’international italien serait prêt à quitter le Paris SG. De nombreux clubs européens se positionnent pour le recruter.

Mercato PSG : Gianluigi Donnarumma sur le départ du Paris SG ? Des clubs à l’affût !

Le gardien de but italien Gianluigi Donnarumma pourrait quitter le PSG lors du prochain mercato estival. L’arrivée de Matvey Safonov au Paris SG a créé une concurrence inattendue pour l’Italien. Ce dernier, qui était jusqu’alors considéré comme le gardien numéro un incontesté, est menacé dans sa position. Le technicien du PSG, Luis Enrique, a instauré une rotation au poste de gardien de but et a fait jouer à plusieurs reprises Matvey Safonov.

Il y a quelques mois, le PSG et Gianluigi Donnarumma auraient entamé des négociations pour une prolongation de son contrat qui prendra fin en 2026. Mais la situation a changé et le dossier est au point mort ces dernières semaines. Selon L’Équipe, Donnarumma envisagerait de ne pas prolonger son contrat et de chercher un nouveau point de chute pour poursuivre sa carrière.

Les prétendants se bousculent

Selon les informations de todofichajes, des formations européennes se positionnent déjà pour accueillir Gianluigi Donnarumma. L’Inter Milan, Liverpool, le Bayern Munich et Manchester City suivraient de près la situation du portier italien.

Ces grands clubs européens seraient prêts à mettre le prix pour s’attacher les services de Donnarumma, dont la valeur est estimée à 40 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Le PSG pourrait ainsi réaliser une plus-value intéressante sur un joueur recruté libre il y a deux ans.