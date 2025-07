ALERTE Mercato : Un départ à 60 M€ en vue à l’AS Monaco !

Alors que le mercato estival vient d’ouvrir ses portes, l’AS Monaco pourrait en profiter très tôt pour renflouer ses caisses. Une grosse vente est en ligne de mire pour les Monégasques, avec un revenu de 60 millions d’euros. Il s’agit du départ de Maghnes Akliouche, en direction du Bayer Leverkusen.

Mercato AS Monaco : Le Bayer Leverkusen pousse pour Maghnes Akliouche

Le mercato estival commence sur une bonne note à l’AS Monaco. Dans le sens des arrivées, le club princier a déjà enregistré trois recrues : Eric Dier, Paul Pogba et Ansu Fati. Les trois joueurs qui seront présentés au public monégasque ce jeudi 3 juillet 2025, vont respectivement renforcer la défense, le milieu de terrain et l’attaque d’Adi Hütter. En revanche, d’autres joueurs sont sur le point de quitter le club, et le prochain victime pourrait être Maghnes Akliouche.

Selon les informations du média Allemand Kickers, l’ailier droit algérien de 23 ans est dans le viseur du Bayer Leverkusen. Le vice-champion de la Bundesliga allemande, fait du joueur une priorité pour compenser le départ de Florian Wirtz. Maghnes Akliouche est un joueur polyvalent, capable de jouer en tant qu’ailier et meneur de jeu. Il s’illustre grâce à sa palette technique. Photo : Maghnes Akliouche

L’AS Monaco en demande 60 M€ !

D’après la même source, une offre pourrait être proposée à l’AS Monaco, mais le montant demandé pour la clause libératoire, est jugé excessif. En effet, les Monégasques auraient décidé de vendre Maghnes Akliouche contre un chèque de 60 millions d’euros. Cette exigence financière aurait refroidi l’intérêt de Manchester City, de Liverpool, d’Arsenal FC, ainsi que celui du FC Barcelone. Toutefois, le Bayer Leverkusen pourrait tenter une réduction afin de s’attacher les services de l’Algérien.