Le Qatar prêt à lâcher le PSG ? Une nouvelle bombe tombe !

Le PSG traverse une période de turbulences. Alors que le club de la capitale tente de se reconstruire après le départ de ses stars, une mauvaise nouvelle tombe : le Qatar pourrait vendre le Paris SG.

PSG : Le Qatar va-t-il vendre le Paris SG ?

L’ère qatarie au PSG pourrait bien toucher à sa fin. Depuis la Coupe du monde 2022, Doha manifeste un désintérêt vis-à-vis du club de la capitale. Les investissements ont fondu, et l’ouverture du capital à des investisseurs étrangers en est la preuve. Selon L’Équipe, l’émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al Thani, serait même prêt à céder le PSG en cas d’une offre alléchante.

Depuis que le PSG a décidé de miser sur les jeunes talents pour remplacer les stars parties, les résultats se font cruellement sentir. Le quotidien sportif révèle que plusieurs secteurs clés du club sont en chute libre : la billetterie, le merchandising, le sponsoring et même la présence sur les réseaux sociaux. Les départs successifs de Neymar, Lionel Messi et, plus récemment, Kylian Mbappé ont eu un impact désastreux sur l’attractivité du club. Ces joueurs attiraient des foules au Parc des Princes et généraient d’importantes recettes.

Certaines sources proches des dirigeants laissent entendre que le Qatar Sports Investments (QSI) ne veut pas vendre tout de suite le PSG. Pour le moment, le QSI a seulement choisi d’ouvrir le capital du Paris Saint-Germain à un fonds d’investissement américain, Arctos Partners, qui a acquis une part de 12,5 % dans le club pour 500 millions d’euros.