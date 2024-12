PSG Mercato : Al-Khelaïfi répond sèchement à Riolo pour Luis Enrique

Sévèrement critiqué par Daniel Riolo sur la prolongation de Luis Enrique, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, a fait une sortie forte sur la situation de son entraîneur et l’état général du club de la capitale.

PSG Mercato : Daniel Riolo s’en prend à Nasser Al-Khelaïfi

Daniel Riolo n’a pas mâché ses mots en s’en prenant une nouvelle fois à Nasser Al-Khelaïfi, président du Paris Saint-Germain. Lors de l’émission l’After Foot, le journaliste sportif a vivement critiqué le choix de nommer Luis Enrique à la tête de l’équipe première, le considérant comme une nouvelle erreur stratégique du président des Rouge et Bleu.

« Honnêtement, je savais que ça allait arriver, mais pas aussi vite et pas tout d’un coup. Il était dit qu’avec ces choix sportifs… Car Nasser Al-Khelaïfi passe toujours à côté. Quand il a le choix entre une bonne et mauvaise décision, il prend toujours la mauvaise. Mais là il est allé encore plus loin depuis deux ans. Avoir choisi Luis Enrique, qu’il n’a pas choisi personnellement, est une erreur parmi tant d’autres », a déclaré Daniel Riolo sur les antennes de RMC Sport.

Pour le journaliste, les choix sportifs d’Al-Khelaïfi depuis quelques années ont affaibli considérablement le club. Il reproche notamment au président parisien d’avoir sacrifié des joueurs clés comme Neymar et Marco Verratti, sans pour autant construire une équipe capable de remporter la Ligue des Champions. Cette nouvelle attaque de Riolo vient s’ajouter à une longue liste de critiques formulées à l’encontre d’Al-Khelaïfi.

Le journaliste, qui se dit « un fervent supporter du PSG », déplore depuis plusieurs années les choix de gestion du club et considère que le président est l’un des principaux responsables des difficultés rencontrées par l’équipe parisienne. De son côté, le président du club parisien semble parfaitement assumer ses choix.

Al-Khelaïfi met fin aux rumeurs et soutient Luis Enrique

Face aux critiques récurrentes, Luis Enrique a reçu un soutien de poids ce mardi. Dans un entretien accordé à Sky Allemagne, Nasser Al-Khelaïfi a réaffirmé sa confiance inconditionnelle en l’entraîneur espagnol et en son projet pour le Paris Saint-Germain.

« Selon moi, nous avons le meilleur entraîneur du monde actuellement. Il construit une vision à long terme pour le club. Les résultats sont importants, mais nous restons concentrés sur notre projet global », a déclaré le patron de l’ECA. Le dirigeant parisien a également démenti les rumeurs concernant un vestiaire en tension.

« Il y a toujours des spéculations dans les médias, mais nous sommes très clairs et déterminés dans notre projet. Nos joueurs sont unis et forment un groupe fantastique », a-t-il ajouté. Cette prise de position ferme de Nasser Al-Khelaïfi devrait permettre à Luis Enrique de travailler dans un environnement plus serein et de poursuivre la mise en place de son projet.