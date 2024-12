ASSE-OM : Un ancien joueur des deux clubs voit un avantage majeur pour Marseille

Jérôme Alonzo, ancien gardien de but de l’ASSE et de l’OM, a partagé son analyse sur le prochain match entre les deux clubs, dimanche. Selon lui, le portier marseillais, grâce à ses réflexes exceptionnels, représente un atout majeur pour l’Olympique de Marseille dans cette rencontre cruciale.

ASSE peut compter sur ses supporters contre l’OM

L’ASSE affronte l’OM dimanche soir (20h45) pour le compte de la 14ème journée de Ligue 1. Les Verts évolueront à domicile, à Geoffroy-Guichard, devant leur public, tandis que les supporters marseillais sont interdits d’accès au stade par la préfecture de la Loire.

L’AS Saint-Étienne cherchera à se relancer après sa lourde défaite (5-0) à Rennes, samedi dernier. De son côté, l’Olympique de Marseille, porté par ses récentes victoires contre le RC Lens (1-3) et l’AS Monaco (2-1), aborde ce match avec une dynamique positive. Néanmoins, l’ambiance bouillante de Geoffroy-Guichard pourrait jouer en faveur des Stéphanois, qui ont d’ailleurs remporté leurs quatre vicoites à domicile.

ASSE-OM : Geromino Rulli, un atout de taille pour l’Olympique de Marseille

Pour Jérôme Alonzo, ancien gardien de but, l’OM possède un atout de taille en la personne de Geronimo Rulli. « J’apprécie beaucoup le début de saison de Rulli. Il est à la fois performant et un vrai leader. Il dégage une présence et une aura remarquables », a-t-il souligné dans les colonnes de L’Équipe.

Selon Alonzo, l’OM a un avantage certain grâce à son gardien : « Rulli s’est imposé comme le numéro un avec une rapidité qui m’a surpris. Avec lui, Marseille dispose d’un atout majeur. Est-ce que cela n’a pas déjà fait la différence dimanche dernier face à l’AS Monaco ? » s’interroge-t-il.

Ce match s’annonce donc comme un véritable défi pour Gautier Larsonneur, le gardien de but de l’ASSE.